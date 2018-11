¿Cuándo es el Viernes Negro en 2018?

Uno de los eventos más esperados del año está por iniciar. El Viernes Negro o Black Friday, es el día de compra que se debe aprovechar de principio a fin, de allí a que debas prepararte para este día para llevarte ese producto que querías comprar pero a un precio menor.

Como desde hace varios años, el evento se realiza para dar inicio a las ventas de fin de año y este permite comprar tanto en tiendas físicas como en tiendas digitales. Pero antes de pensar en comprar, ¿en qué día se lleva a cabo en España y los demás países? ¡Pues aquí tienes la respuesta!

23 de noviembre, el día elegido para el Black Friday de 2018

No es otro día, el viernes 23 de noviembre es la fecha para que las ofertas salgan a flote y los pedidos no se hagan esperar. Cabe destacar que durante todo este día podrás realizar compras en tiendas digitales y también en tiendas físicas.

No en todas se podrá comprar con descuento, por eso es mejor que te informes un poco sobre cuáles son algunos de los establecimientos que contarán con descuentos en mercancía seleccionada; pueden ser botas, ropa, electrodomésticos, teléfonos, computadoras, lencería, etcétera.

Consejos para aprovechar el Black Friday al máximo

Además de esto, no debes perder de vista que algunas ofertas (la gran mayoría) son con unidades bastante limitadas, así que como recomendación, es vital que te enfoques desde la mañana en buscar lo que estés deseando desde hace tiempo y seguir los siguientes consejos:

• Concéntrate en comprar lo necesario: puede que conforme vayas viendo las ofertas creas que necesitas todo porque lo ves económico. No obstante, este es un error bastante usual, pero puedes disminuirlo creando una lista con lo que necesitas.

• No te apresures si ya tienes una planificación previa: lo mejor es que días antes sepas qué es lo que vas a comprar y dónde podrías comprarlo.

• Establece un presupuesto para las compras: lo ideal es que la tarjeta de crédito no quede totalmente vacía y luego tengas que estar al borde la locura por deber más de lo esperado, solo por no evaluar lo dicho en el primer punto.

Recuerda verificar si el precio de lo que vas a comprar está realmente rebajado, usa comparadores y analiza el histórico de cada producto desde hoy mismo.