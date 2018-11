Cómo votar por la mejor app Android del año en los Google Play Best of 2018 Awards

Estamos en época de premios y en el sector de aplicaciones y juegos móviles no es la excepción. Google, como principal pionera en el área, ya está afinando detalles para el Google Play Best of 2018 Awards, evento que destaca el trabajo de los desarrolladores a través de títulos reconocidos en el mundo móvil.

La edición actual de los premios se llevará a cabo este 12 de noviembre, fecha donde tú podrás ser partícipe de la votación al elegir a tu aplicación o juego favorito del 2018. Así puedes hacerlo.

Las 2 categorías y lo que debes saber de los Google Play Best of 2018

Era de suponer que Google añadiría una amplia selección de categorías para elegir a la mejor app o juego de acuerdo a una temática diferente. No obstante, se ha revelado que solo tendrás acceso a dos categorías: Fan Favorite App y Fan Favorite Game.

En cada opción está lo mejor de lo mejor para que puedas votar por la aplicación o juego que más te ha gustado del año a nivel general.

En este punto, es importante que tengas en cuenta diversos factores antes de elegir una app o juego: manejo, gráficos, uso diario y también la relevancia en su categoría. Gracias a esto, estarás casi convencido de cuál es la mejor de acuerdo a tu experiencia.

¿Y cómo puedo votar por la mejor app o juego del año para Android?

Para ello, solo tendrás que agendar el día y entrar a este enlace directo que te reubicará en una sección de Google Play; desde allí podrás elegir a tu favorito para llevarse el galardón. Cabe resaltar que si presionas sobre el enlace oficial antes de la fecha aparecerá una notificación señalando un error.

Seguro que tienes tiempo para pensar cuál será tu app o juego favorito. Recuerda tomar en cuenta los factores antes mencionados para finalizar la votación con la mejor decisión.