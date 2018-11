Cómo habilitar la opción de “Orígenes Desconocidos” en Android

Para nadie es un secreto que Android es el sistema operativo más utilizado en el mundo y el que muchas personas prefieren. También debemos acotar que es muy seguro y prácticamente tenemos todo en la tienda de Google. Sin embargo, en ocasiones no encontramos alguna aplicación en la Play Store y la buscamos por internet. De plano, te diremos que Google bloquea la acción a la hora de descargarla para proteger tú móvil e información personal. Aunque si estas consiente de todos los riesgo que conlleva, puedes habilitar la opción de “Orígenes Desconocidos”, la cual nos permite descargar cualquier aplicación o archivo fuera de la Google Play.

Por defecto en todos los móviles la opción viene deshabilitada, ya que Google quiere protegerte en todo momento de malwares, virus y hackers. Pero no te preocupes que nosotros vamos a enseñarte todos los pasos necesarios que debes hacer para habilitar la opción de “Orígenes Desconocidos”. Cabe resaltar que, esta opción puede variar su ubicación y el nombre, dependiendo del smartphone que uses. No obstante, vamos a darte los pasos que tienes que hacer en un dispositivo con Android Puro, porque es la que probablemente tendrán muchos usuarios.

Pasos para habilitar la opción de “Orígenes Desconocidos” en Android

La manera de acceder a la opción varía según la capa de personalización que tenga tu móvil, pero casi siempre está ubicado en el apartado de seguridad que se encuentra en los ajustes.



Tenemos que irnos a los ajustes de nuestro terminal.

Debemos bajar y ubicar el apartado de seguridad para acceder a él.

Una vez dentro, veremos que hay una opción llamada “ Orígenes Desconocidos ”.

”. Tenemos que activarla para permitir la instalación de aplicaciones que estén fuera de la Google Play y se encuentren en Internet.

Es bueno agregar que en algunos smartphone esta opción podría llamarse “Fuentes Desconocidas” y estar ubicada en otra sección de los ajustes. Algo interesante es que en Android O todo cambia, ya que esta opción la hallaremos de una manera distinta para protegernos aún más. Para que te hagas una idea, si descargamos cualquier APK desde Google Chrome e intentamos instalarla, nos saldrá una advertencia de que está bloqueada por motivos de seguridad y debemos configurar las fuentes externas para proceder a la instalación.

Tenemos que irnos a los ajustes.

Ahora buscamos el apartado de aplicaciones y notificaciones.

Tenemos que presionar en “Acceso Especial”, para luego configurar la opción “Instalar otras aplicaciones”.

Recordamos que este método solo está disponible en dispositivos con Android 8.0 Oreo o superiores. El método más utilizado es el que te mencionamos de primero y por ende, es el que funciona en casi cualquier dispositivo. Aclaradas todas tus dudas, queremos saber si te ha servido el tutorial y en qué dispositivo cambian los pasos para hallar las opciones de “Orígenes Desconocidos”.