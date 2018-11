Sitios web y apps para aprender a hacer aviones de papel.

Desde niños todos hemos jugado con aviones de papel con nuestros allegados. A ver qué avión recorrió más distancia en el aire sin tocar el suelo, cuál es el más elegante, cuál sube más alto… Seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría romper un récord Guinness de más de 68 metros?. Sí, John Collins en el 2012 rompió el récord mundial con 68 metros de recorrido.

Hoy mostraremos algunas apps y sitios Webs con el cual podrán mejorar la técnica de origami.

foldnfly: En Youtube y en internet encontraremos un sinfín de tutoriales para aprender a hacer aviones de papel, pero ninguno es tan completo como foldnfly. En este sitio web se podrán encontrar diferentes modelos de aviones de papel clasificados por su dificultad. Ya lo comentamos hace más de tres años, pero vale la pena rescatarlo de nuevo.



Aviones de papel: Esta aplicación cuenta con 12 modelos distintos de aviones de papel, como el ave de paso, profesional aeroplano, avión espía… Encontraremos en cada modelo fotografías paso a paso para que la elaboración del avión sea fácil de crear.

Existen diferentes aviones con 20 pasos a seguir, siendo sencillo realizar el proceso desde el móvil.



Origami: como hacer aviones voladores de papel: Con esta aplicación no sólo aprenderemos a elaborar aviones de papel que no conocíamos, si no que también conseguiremos que nuestros aviones vuelen más alto y más lejos de lo común.

Cuenta con una guía paso a paso de cómo hacer los distintos aviones de papel, y seguirán añadiendo distintos modelos de aviones una vez verificados por los desarrolladores, para que no nos cansemos de los mismos modelos de siempre.