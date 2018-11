Google utilizará IA para digitalizar millones de fotografías históricas

The New York Time está trabajando con Google para digitalizar su enorme archivo de millones de imágenes.

Tal como comenta el equipo de Google, The New York Time almacena entre 5 y 7 millones de fotografías, con gran valor histórico, ya que la colección se remonta a fines del siglo XIX. Para preservar la integridad de este archivo no solamente se requiere conservar las imágenes, sino que todos los datos que contienen, ya que esa información permite tener el contexto histórico exacto de más de 100 años de eventos mundiales.

Gracias al potencial de la IA de Google, podrán digitalizar cada uno de los detalles, tanto las imágenes como las notas escritas a manos, y luego, clasificar la información semántica, para generar el contexto correspondiente. Google ilustra este punto con la siguiente imagen:





La primer imagen perdería su contexto histórico si el usuario no tiene en cuenta toda la información que se añade en el dorso, como los recortes de titulares sobre el evento de la fotografía.

Además, Google también implementará su herramienta de reconocimiento de objetos, que analiza cada detalle de la imagen. Por ejemplo, en la imagen de arriba, podría identificar la estación de Pensilvania, aunque la fotografía haya sido tomada en 1942. Combinando toda esta información, la IA podrá convertir una simple fotografía en un caudal de información, poniendo en contexto la fecha, la ubicación, entre otros detalles.

Aunque este extenso archivo no estará disponible para el público, sino que será para consulta interna, nos permite apreciar el gran potencial de la IA de Google.