Disney anuncia series de Star Wars y Marvel para su servicio de streaming

Disney lleva tiempo trabajando en su propia propuesta para unirse a la industria de la streaming, aunque hasta el momento no han dado datos concretos sobre su lanzamiento y dinámica.

Hoy, al fin, Disney ha revelado detalles específicos de su esperado servicio de streaming. Tal como anuncian en su comunicado, confirman que el servicio se llamará Disney +, y será lanzado en EE.UU, a fines del 2019.

También han compartido algunos títulos que aparecerán entre los contenido exclusivos que ofrecerá este servicio, por ejemplo, un nuevo spin off de Star Wars, con Diego Luna en el papel de Cassian Andor. Esta serie, precuela de Rogue One, está en desarrollo, y comenzará a rodar el año que viene. Y, como bonus, Disney + contará con otra serie de la franquicia, The Mandalorian, que ya está en producción.



Por otro lado, Disney confirma que el servicio también ofrecerá una nueva serie de Loki (protagonizado por Tom Hiddleston), como claro sello del papel lógico que desempeñara Marvel en Disney. Una combinación interesante que promete contenido exclusivo.

Y este es solo el principio, ya que el servicio de Disney promete destacarse por contenido original, aunque solo disponible para EE.UU. Por lo menos, ese es el mercado al que han enfocado su estrategia de contenido, y planes de suscripción que prometen ser mucho más económicos que la competencia.