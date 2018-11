Sobre cómo crear logos

Cada vez aparecen más herramientas que prometen crear logos de forma automática. Todas ellas funcionan de forma parecida: indicamos el sector, el nombre de la empresa, y recibimos propuestas diversas para editar y personalizar, pero ninguna es capaz de ofrecer lo que un designer puede hacer: una obra de arte.

Tal y como comentaron en 99design, para ponerse a crear un logo es necesario realizar cinco pasos:

– Entiende por qué necesitas un logo. EL logotipo tendrá un gran impacto en la primera impresión que causará nuestra empresa, dará información sobre nuestra marca… tiene el poder de comunicar lo que representamos, por lo que debe hacerse con cuidado, de forma responsable.

– Planear antes de comenzar con el diseño, y para ello hay que definir la identidad de marca y encontrar la inspiración. En este paso también es necesario analizar a la competencia para saber cuáles son las tendencias del sector. Para entender mejor cuál es nuestra identidad, basta con responder a preguntas del tipo ¿Por qué empezamos este negocio? ¿Qué creencias y valores son importantes para nosotros como empresa? ¿Qué hacemos mejor que nadie?…

– Diseñar el logo aplicando el estilo adecuado, encontrando el tipo correcto y prestando atención tanto al color como a la tipografía. Clásico, retro o vintage, moderno y minimalista, geométrico, colorido y caprichoso, hecho a mano y artesanal… las opciones son diversas, por lo que es importante tomar la decisión con calma.

– Analizar el proceso del diseño, comunicándonos con el diseñador y evaluando las diferentes opciones y alternativas.

– Usarlo de forma adecuada, no adelanta crear un logo para fondos claros y ponerlo en un cartel negro a la primera oportunidad.

Diseñar logos no es una tarea fácil, y si empezamos a buscar profesionales de este tipo en portales como behance o dribbble, hay un nombre que aparece rápidamente en los resultados: Branko Loncar, de Serbia, diseñador de logos con el que hemos tenido la oportunidad de hablar brevemente.

Aprovechamos para hacerle algunas preguntas relacionadas con su trabajo:

¿Un gran diseñador, como tú, nace o se hace?

En mi caso, se hace. Puedes nacer con aspiraciones artísticas y talento, pero lo que hace a un gran diseñador es el pensamiento creativo. A diferencia del arte, el diseño tiene una función y debe ser atractivo para un amplio grupo objetivo. Por lo tanto, se necesita más que un buen ojo y habilidad de dibujo para que el diseño sea efectivo.

¿Qué es lo primero que hace cuando tiene que diseñar un nuevo logotipo?

Lo primero: ¡preparar una taza de café!

El proceso de diseño es más o menos común entre la mayoría de los diseñadores. La lluvia de ideas lleva más tiempo y energía. Encontrar la idea correcta puede llevar días. Un gran diseñador no puede establecer fechas.

¿De qué logo/s estás más orgulloso?

No me gustan todos mis logos, pero es que hago muchos… Si tuviera que seleccionar entre los más de 750 logotipos que he creado, los que hice para los fabricantes de cuchillos personalizados son los más cercanos a mi pasión.

Actualmente tengo la suerte de trabajar con algunos de los mejores fabricantes de cuchillos de todo el mundo, entre los que me gustaría nombrar a Richard Rogers, Jared Oeser y Nick Swan. Los logotipos que creé para ellos son conocidos y se ven a menudo en equipos de EDC, con los que la comunidad de los cuchillos se vuelve loca.

Siempre es bueno ver a la gente apreciar tu diseño, y es especialmente significativo para mí como entusiasta de los cuchillos. Puedo hacer algo que me gusta, por algo que me gusta.

Muchas gracias a Branko por su tiempo.