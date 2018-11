10 frases del Web Summit que tenemos que recordar

En el Web Summit que se está celebrando en Lisboa estamos presenciando charlas extremadamente interesantes, desde la realizada por Tim Berners-Lee a las muchas que ya se han subido en el canal oficial del evento.

Es difícil quedarnos con solo 10 frases de todo lo que aquí se ha dicho, pero hemos hecho una buena recopilación para que entendamos cuáles son algunas de las claves en el mundo tecnológico de hoy:

– Sobre las fake news: “Pasamos más tiempo gestionando información que haciendo el trabajo que hay que hacer […] hay que retroceder a aprender cómo pensar, y no qué pensar” – Ana Brnabic, primera ministra de Serbia.

– “Los ciudadanos tienen que ser creadores y colaboradores en la web, han de construir comunidades fuertes que respeten el discurso civil y la dignidad humana, y deben luchar para que la web permanezca abierta” – Tim Berners-Lee

– “Si podemos regular centrales nucleares, también podemos regular código. Es necesario crear reglas sobre el código para evitar acciones que invadan la privacidad de las personas” – Christopher Wylie, denunciante en el escándalo de datos Facebook-Cambridge Analytica.

– “Lo más impresionante de los coches autónomos es que cambiarán todo el modelo de negocio de la industria del transporte” – Carsten Breitfeld, CEO de Byton

– “La robótica y la ética tienen que ir cogidas de la mano. Tendremos que comprar robots que sigan nuestra escala de valores, y para eso se necesitan reglas para que ayuden al consumidor a conocer cómo cada uno ha sido fabricado” – Aimee van Wynsberghe, especialista en robótica de la Universidad Tecnológica de Delft.

– “La pasión, la creatividad y el conocimiento son tres pilares necesarios para conquistar a la nueva generación” – Christina Miller, Cartoon Network

– “La empatía y la interacción son las claves para una buena historia en Realidad Virtual. El secreto no está en la tecnología aplicada, y sí en la historia que contamos” – Join Eric Darnell, escritor y contador de historias

– “Lo que hay que hacer cuando se presenta una nueva tecnología siempre es analizar cómo acaba impactando a las personas” – Join Peter Smith, co-founder y CEO de Blockchain

– “FinTech y MedTech son los sectores en los que más se invierte en Europa” – Eamonn Carey, Managing Director en Techstars London

– La flexibilidad de horarios es más importante que el dinero para muchos profesionales, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Quien no lo entienda, saldrá del mercado.” – Manon DeFelice, fundadora de Inkwell

2 Extras:

– “Comienza a invertir en ti mismo ahora, mental y físicamente”. Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, cuando le preguntaron sobre lo que desearía que los inversores le hubieran dicho cuando estaba construyendo Reddit.

– “Si tienes un propósito, todo es mucho más fácil”. Nico Rosberg, campeón de la Fórmula Uno e inversor tecnológico