Tim Berners-Lee en #WebSummit nos habla sobre cómo “arreglar Internet”

30 años han pasado ya desde que Internet es Internet, y los problemas que tiene se han transformado en una preocupación para muchos, incluyendo para Tim Berners-Lee, quien inventó la web mientras trabajaba en el CERN en los años ochenta.

Lo hemos oído en la conferencia de tecnología Web Summit, en Lisboa, Portugal, donde dijo que no siempre conectar con personas nos hace más comunicativos, más pacíficos y más constructivos.

Hoy en día la lucha es constante. Noticias falsas, problemas con la privacidad, atentados contra la privacidad, manipulación… no hay ningún contrato, todo vale, y eso tiene que parar de alguna forma.

"Everyone is responsible going forward for trying to make the Web a better place in different ways," Sir Tim Berners lee speaking on Opening Night at #WebSummit last night ✨ pic.twitter.com/FDtKi2DPOy

— Web Summit (@WebSummit) November 6, 2018