La Inteligencia Artificial analizando tráilers de películas

Si analizamos datos, muchos datos, de cualquier cosa, seremos capaces de encontrar patrones, y esos patrones pueden ayudarnos a predecir el futuro, motivo por el cual la Inteligencia Artificial y el Big Data están en boca de todos hoy en día.

20th Century Fox ha sabido encontrar una buena utilidad para el tema: usa la inteligencia artificial para predecir qué películas queremos ver.

Han publicado un artículo donde explican cómo estan analizando el contenido de los tráilers de películas utilizando el aprendizaje automático. Los sistemas de visión artificial examinan las imágenes de los tráilers, etiquetando objetos y eventos, y luego los comparan con los datos generados por otros tráilers. Aquellas películas con conjuntos similares de etiquetas, atraen conjuntos similares de personas.

Su sistema experimental de predicción y recomendación de asistencia a las películas se llama Merlin, y ha sido el resultado de una asociación con Google para que se use TensorFlow y los servidores de la compañía. Merlin analizó la película Logan, de 2017, una película oscura, pero de superhéroes, atrayendo así a un público semejante, seguramente, al de Batman Begins.

Primero, Merlin escanea el tráiler, etiquetando objetos como “vello facial”, “automóvil” y “bosque”, generando un gráfico que indica la cantidad de veces que aparecen ciertos objetos en la película. Con esta información consiguen llegar a conclusiones como que un tráiler con una foto de primer plano de un personaje durante mucho tiempo es más probable para una película dramática que para una película de acción, mientras que un tráiler con tomas rápidas pero frecuentes es más probable para una película de acción.

En la imagen superior es posible ver cómo realiza el análisis. Cada fila muestra dos secuencias de video de muestra de diferentes tráilers, donde se registran elementos y tiempo de presencia de cada uno para identificar una amplia variedad de géneros, incluyendo acción, animación, romance, terror, monstruos y guerra.

Al comparar esta información con los análisis de otros tráilers, Merlin puede intentar predecir qué películas pueden interesar a las personas que vieron a Logan.

Según Merlin, los que vieron Logan también vieron Apocalypse, Doctor Strange y Batman v Superman: Dawn of Justice, incluso otras que no son de superhéroes, pero se equivoca con otras, ya que predice que The Legend of Tarzan será un gran éxito con los fanáticos de Logan, algo que se ha demostrado ser falso con encuestas en la calle.

Son datos lógicos en la mayoría de las ocasiones (seguramente 20th Century Fox ya sabía todo esto), pero no deja de ser interesante como la IA está siendo usada para mejorar la puntería en el mundo del cine.