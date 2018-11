Obtienen y ponen a la venta mensajes privados de 81.000 usuarios de Facebook

Ahora es un buen momento para revisar las extensiones que tenemos instaladas en nuestros navegadores web para evitar males como el que ha afectado, al menos por el momento, a 81.000 cuentas de usuarios de Facebook, cuyos datos personales y mensajes privados han sido comprometidos y puestos a la venta por atacantes informáticos, los cuales señalaron a BBC Russian Service que tienen mensajes privados de un total de 120 millones de cuentas de usuarios, 2,7 millones de ellos pertenecientes a usuarios de origen ruso, aunque la empresa de seguridad Digital Shadows se muestra escéptica con esta cifra.

Según ha podido conocer la publicación BBC, los mensajes privados habrían sido obtenidas a través de extensiones de navegador maliciosas. Facebook señala que sus sistemas de seguridad no han sido comprometidos y se han puesto en contacto con los desarrolladores de navegadores web para que las extensiones maliciosas ya no estén disponibles en sus respectivos mercados de extensiones. Además, la plataforma social no ha querido nombrar cuales han podido ser las extensiones de navegador maliciosas causantes de esta filtración.



Digital Shadows ha realizado sus averiguaciones en nombre de la BBC y comprobó que efectivamente la muestra facilitada por los atacantes correspondían a los detalles y mensajes privados de 81.000 usuarios de Facebook.

También han tenido acceso a los detalles personales de otras 176.000 cuentas, aunque parte de esa información podrían haber sido obtenida de cuentas de usuarios que no han ocultados datos como direcciones de correo electrónico o números de teléfonos.

Se sabe que muchos de los afectados se encuentran en Ucrania y Rusia, aunque algunos usuarios afectados también son del Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y otros lugares del mundo, según apunta la BBC, que contactó con cinco usuarios afectados, los cuales han confirmado que los mensajes privados eran suyos.