Llegó el primer teléfono plegable, el FlexPai

Ya hace mucho tiempo que esperamos el lanzamiento por parte de Samsung y Huawei del primer móvil plegable del mundo, pero parece que se han adelantado: Royole, una compañía móvil poco conocida con oficinas en Fremont, California, Hong Kong y con centro de hardware en China, ha lanzado el FlexPai.

Se trata de un teléfono plegable de 7.8 pulgadas con un área flexible en el medio que le permite doblarse con la parte posterior hacia adentro, convirtiéndolo en un teléfono de pantalla dual bastante grueso, transformándose en tableta al desplegarse. En las pruebas lo han doblado más de 200.000 veces, por lo que garantizan resistencia.

Cuando está plegado, el FlexPai muestra su pantalla principal, dejando una pantalla secundaria que se puede usar al mismo tiempo, aunque también pueden ganar independencia. El borde doblado también muestra notificaciones, y puede usarse para administrar llamadas, mensajes y notificaciones que ya no necesitan estar en las pantallas más grandes.

El procesador es de la serie Snapdragon 8, y cuenta con una cámara de 20 megapíxeles y una cámara de 16 megapíxeles. La pantalla AMOLED tiene 1.920 x 1.440 píxeles. Cuenta con carga rápida, ranura microSD, lector de huellas dactilares y un puerto USB-C, con un sistema operativo basado en Android 9.0.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw

— Ice universe (@UniverseIce) October 31, 2018