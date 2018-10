Llega el esperado OnePlus 6T, con sensor de huellas dactilares en pantalla, y más

Se acaba de presentar oficialmente el nuevo OnePlus 6T, la evolución del OnePlus 6, lanzado a principios de año, ofreciendo mucho más que simples mejoras de hardware, ya que en esta ocasión nos encontramos con que ya no existe un sensor de huellas en la parte trasera, introduciendo el lector de huellas dactilares en la propia pantalla. Además, la pantalla también crece en tamaño, como también la capacidad de su batería, y el notch en pantalla ahora es más reducido, tomando forma de gota de agua, albergando tanto la cámara frontal de 16 MP como sensor de luz ambiental y sensor RGB

Además, este modelo también prescinde de conector jack, aunque eso sí, en caja, los usuarios encontrarán un adaptador junto al cargador y una funda de plástico. No olvidemos que la compañía también presentó recientemente sus auriculares con conector USB Tipo C, aunque auriculares con conectores USB Tipo C ya tenemos diversidad de opciones en el mercado, por lo que quizás estemos ante el final de ciclo de los auriculares con mini-jack. No hay que olvidar que cuenta con un chasis metálico, ofreciendo un aspecto premium.



Entrando en detalle, la pantalla del nuevo OnePlus 6T pasa de las 6,28 pulgadas a las 6,41 pulgadas, usando un panel Optic AMOLED que ofrece una resolución FullHD+ y una relación aspecto 19.5:9. En su interior sigue contando con Snapdragon 845 como procesador junto a diferentes combinaciones de RAM/almacenamiento interno: 6GB/128GB, 8GB/128GB y 8GB/256GB. Su batería pasa de los 3.300 mAh del OnePlus 6 a los 3.700 mAh con soporte para carga rápida.

Nos vamos ahora al apartado fotográfico hablando del sistema dual de cámaras de la parte trasera, usándose un sensor primario Sony IMX 519 de 16 MP con estabilización óptica y apertura f/1.7, y un sensor secundario Sony IMX 376K de 20MP que también cuenta con la misma apertura de diafragma, ideal para hacer fotografías de calidad en bajas condiciones de luminosidad. A este respecto, cuenta con el nuevo modo Nocturno para la captación de fotografías nocturnas a alta calidad, reduciendo la cantidad de elementos artificiales que suele presentarse en este tipo de fotografías móviles.

Este modo también llegará al OnePlus 6. Además cuenta con el modo de Reconocimiento inteligente de escenas para el ajuste de brillo, contraste y saturación en función de los elementos de la escena, función Luz de estudio para hacer mediciones en los rostros de los sujetos para realizar ajustes para tratar de lograr los mejores retratos, además de contar con grabaciones a cámara lenta o incluso a 4K a 60fps. El nuevo OnePlus 6T también lleva su propio editor de vídeos integrado.

Otros aspectos a tener en cuenta es la rapidez de la tecnología del lector de huellas en pantalla, que acorde a la compañía, permite el desbloqueo del terminal en 0,34 segundos, la más rápida de la industria, señalan. Este modo de desbloqueo se suma también al desbloqueo facial, también disponible en este modelo. Además, vendrá con Oxygen OS 9.0 bajo Android 9 Pie, llevando a cabo una serie de mejoras a nivel de interfaz de usuario.

Se pondrá a la venta a inicios de noviembre en Europa y Estados Unidos, llegando a Europa bajo los precios de 549 euros, 579 euros y 629 euros respectivamente, aunque también se podrá llegar a adquirir a través de distintas compañías telefónicas, tanto en los Estados Unidos como en Europa.