Apple asegura que China no implantó chips diminutos en sus productos para espiarlos

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre las evidentes informaciones que indican que China ha estado tratando de infiltrarse en numerosas empresas y compañías para conocer todos sus movimientos de cerca y demás información. Ahora, vuelven a sonar nuevas noticias que vinculan al país asiático con el que puede ser uno de los casos de espionaje por hackeo de hardware más importantes de la historia.

Según la revista Businessweek de la compañía estadounidense Bloomberg, el Ejército Popular de Liberación chino logró adentrarse en empresas como Apple, Amazon, y otras compañías importantes mediante un chip diminuto para espiar las redes internas de las mismas agencias, a través de una empresa taiwanesa llamada Supermicro.

Distintos especialistas se han pronunciado en las últimos días y aseguran que efectivamente se implantaron chips del tamaño de un grano de arroz por parte del país asiático. El cual, llegó a sobornar, e incluso a amenazar a ciertos ejecutivos de los de Cupertino si no se cumplían las peticiones del gobierno.

Por otra parte, se sabe que tanto Apple como Amazon han negado rotundamente la historia dada por Bloomberg y hasta el mismísimo director general de la Apple, Tim Cook se ha pronunciado, siendo así la primera vez que ocurre que la empresa de la manzana pide a un medio retractarse. En una reciente entrevista realizada por BuzzFeed News, Cook se negó de la siguiente manera:

“Estuve involucrado en nuestra respuesta a esta historia desde el principio. Yo mismo hablé personalmente con los reporteros de Bloomberg junto con Bruce Sewell, quien en aquel entonces era nuestro antiguo consejero general de Apple. Fuimos muy claros con ellos de que esto jamás sucedió, respondiendo a todas sus preguntas. Cada vez que nos lo traían, la historia cambiaba, y cada vez investigamos y no encontramos nada. Esto no ha pasado, no hay verdad en esto”.

Aparte de esta declaración, Cook quiso hacer énfasis en cuanto a la falta de evidencias por parte de Bloomberg sobre los mencionados chips y que su historia en realidad no sucedió:

“Le dimos la vuelta a la compañía. Búsquedas en email, registros de centros de datos, registros financieros, registros de envíos. Investigamos de manera forense a lo largo de la compañía para excavar muy profundo y cada vez que lo hicimos llegamos a la misma conclusión: esto no ha sucedido. No hay verdad en nada de esto”.

La revista Businessweek respondió ante estas declaraciones y defendió su reportaje explicando que:

“La investigación de Bloomberg Businessweek es el resultado de un año de investigación, durante el cual hemos realizado más de 100 entrevistas. Diecisiete fuentes individuales, incluyendo funcionarios del gobierno e internas de las compañías, confirmaron la manipulación del hardware y de otros elementos del ataque. También publicamos las declaraciones de tres compañías así como del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Apoyamos nuestra historia y confiamos en nuestra investigación y fuentes”.

Las cosas se encuentran actualmente en el aire, y es más que seguro que se realizarán movimientos por parte tanto de Apple como de Bloomberg, por lo que no sería de extrañar ver grandes acontecimientos en los próximos días.