5 de las ciudades que más Likes generan en Instagram

Publicar fotos y vídeos en Instagram sobre ciertos lugares donde hemos estado es el fin principal de esta red social. Pero, ¿sabes cuáles son las ciudades donde hay más interacción y Likes? Si aún desconoces este tema, es momento de que te aventures al ver 5 de los lugares que más Me gusta van a generarte.

Los datos que verás a continuación han sido presentados por los chicos de Kiwi.com. En él, aseguran que han tenido como referencia el número de Me gusta, el promedio por publicación y también la cantidad de las publicaciones. Así que… disfruta el top con las 5 ciudades ganadoras.

Estambul, en Turquía, se lleva el primer lugar

Nadie pensaría que Estambul se llevaría el primer lugar del listado, ni siquiera pensarías que estaría dentro del top 5. No obstante, lo cierto es que se ha hecho con más de 270K fotos y una media de 115 Me gusta durante meses anteriores. La historia y la ciudad antigua reflejan que se puede sacar partido al conseguir cientos de Likes en Instagram.

San Petersburgo, en Rusia, afianzada en el segundo lugar (seguro no te lo esperabas)

Y seguimos sin cruzar el charco para quedarnos en San Petersburgo, una ciudad dentro de un país donde Instagram ha llegado para ser una de las redes sociales más utilizadas de la actualidad. Con un montón de historia y cultura envuelta en los palacios e iglesias, incluso el Kremlin, la ciudad brinda la oportunidad de ser fotografiada con resultados que no necesitan ningún filtro. Compruébalo si tienes la oportunidad.

Los Ángeles, en Estados Unidos, algo más que Beverly Hills

Los Ángeles alberga algo más que una zona lujosa donde viven cientos de artistas y famosos. La costa y todo lo que se puede encontrar en Santa Mónica, el observatorio Griffith, el Paseo de la Fama, los rascacielos o los parques temáticos que allí hacen vida, son solo algunas de las cosas que hacen a la ciudad un destino para que sacarse un montón de fotos sin pensárselo dos veces.

Phuket, en Tailandia, se lleva la cuarta plaza

La isla montañosa situada en el mar de Andamán es uno de los máximos placeres de la vida para quienes quieren disfrutar unos días rodeados de aguas cristalinas, clubes nocturnos, restaurantes con todo tipo de platos, entre otras cosas. Con más de 500K publicaciones realizadas durante el año anterior, Phuket destaca porque buena parte de las fotos y vídeos son realizados a los platos de comida y exquisiteces que allí se preparan.

Dubái, la ciudad futurista completa el top 5

Seguro pensabas que iba a estar dentro del top 3, pero lo cierto es que, a pesar de no tener el número de publicaciones que tienen otras ciudades, ha sabido desembolsarse una increíble cantidad de Likes. En este punto, se estima que la ciudad de los lujos tuvo una media de 105 Me gusta por cada una de las 96.000 publicaciones. El Burj Al Arab, el Burj Khalifa, Islas Palm y Dubái Marina se llevan la mayor parte de los honores.

Sí, puede sorprender no ver ciudades como París, New York, Tokio, Madrid u otra de las más visitadas del mundo, pero es que la empresa no se ha basado ni en las más visitadas ni tampoco en las que más Me gusta o etiquetas tienen en Instagram (en este punto ganarían Londres, New York y París). No obstante, como marchan las cosas, puede que Dubái se ubique entre las primeras 3 el próximo año.