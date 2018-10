Pokémon GO registrará nuestros pasos aunque no tengamos la app abierta

Desde Niantic acaban de anunciar una de las novedades más esperadas por parte de los usuarios de Pokémon GO. Se trata de “Adventure Sync”, una función que tendrá en cuenta los pasos que damos a lo largo del día incluso sin tener la aplicación abierta. Hasta el momento, los jugadores de Pokémon GO se veían obligados a no cerrar la app si querían que sus pasos se reflejasen en el juego.

Se trata de una característica muy demandada por los jugadores más habituales Pokémon GO, algo razonable si tenemos en cuenta que el número de pasos que damos a lo largo del día es una parte importante del juego. Por fin, gracias a esta función ya no habrá que caminar por la calle con la aplicación abierta, siendo posible tener el móvil en el bolsillo y dejar que “Adventure Sync” registre todos los pasos que damos.

Desde Niantic afirman haberse inspirado en la motivación de los jugadores por mantenerse activos físicamente para avanzar en el juego, algo que tiene numerosas ventajas en el mundo real. De hecho, la compañía afirma que los jugadores de Pokémon GO han caminado un 53% más en 2018 que en 2017, una cifra que pone de manifiesto el impacto del juego.

Por último, aprovechamos para destacar que “Adventure Sync” tendrá integración con los datos de Salud de iOS y Google Fit. Desde Niantic no han indicado la fecha a partir de la que estará disponible, aunque todo parece indicar que no tardará demasiado.