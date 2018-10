Los álbumes en vivo de Google Fotos no admiten más de 10.000 fotos

A principios del presente mes de octubre, Google introdujo la función de álbumes en vivo a Google Fotos, al objeto de que los álbumes fotográficos recobren vida por su cuenta y vayan incorporando automáticamente todas aquellas imágenes fotográficas que se hayan tomado con los dispositivos móviles sobre aquellas personas y mascotas que se haya seleccionado.

Pues bien, varias semanas después, conocemos que esta nueva función no permite álbumes en vivo de más de 10.000 fotos, pudiendo ser una cifra lejana para algunos, e insuficiente para otros, según las circunstancias de cada uno.



Como comentan en Android Police, además de la señalada limitación, que no fue anunciada en su momento, los usuarios tampoco disponen de una herramienta de control para dichos álbumes, no pudiendo establecer periodos de tiempo para agregar nuevas fotografías automáticamente, ni filtros para establecer ciertos criterios a la hora de funcionar, como puedan ser de ubicación, por fecha, por calidad de imagen, etc.

Los usuarios que han superado el mencionado límite en cada álbum en vivo, se han encontrado con un mensaje de que los mismos han sido pausados, no pudiéndose agregar más fotografías. Lo peor de todo ello es que estos usuarios no podrán contar con las fotos más recientes de personas y mascotas en dichos álbumes, teniéndose que conformar con las fotografías más antiguas.

Crédito de imagen: Android Police