Western Digital presenta su disco duro con 15 TB de almacenamiento

Las capacidades de los discos duros tradicionales siguen superándose año tras año. Ahora hemos conocido vía The Verge que Western Digital ha presentado su modelo Ultrastar DC HC620, el cual ofrece 15 TB (terabytes) de capacidad de almacenamiento, superando la barrera de los 14 TB de capacidad de modelos de discos duros tradicionales hasta ahora disponibles en el mercado, como el que la misma compañía lanzó durante el pasado año.

Por el momento no se sabe al precio al que llegará al mercado ni cuando podrá estar disponible, aunque el citado medio piensa que este modelo no estará al alcance de los usuarios finales, ya no sólo por el precio, sino además porque el público objetivo podría ser los grandes centros de datos que necesitan de mayor capacidad de almacenamiento.



The Verge señala además de que Seagate tenía la intención de lanzar una unidad de disco duro con 16 TB de capacidad para este año, anuncio que realizó durante el pasado año, aunque a estas alturas, aún no se sabe nada de este modelo, a pesar de que quedan poco más de dos meses para finalizar este 2018.

En cualquier caso, es interesante ver la evolución de la capacidad de almacenamiento de los discos duros tradicionales a lo largo de los años, pudiendo observarse como se van superando las barreras en cuanto a capacidad de almacenamiento se refiere, aunque los usuarios finales deberemos conformarnos con unidades de menos capacidad de almacenamiento, y si eso, usando también los servicios de almacenamientos disponibles en Internet, como OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box, pCloud, entre otras.

Crédito de la imagen: The Verge