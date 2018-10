Amazon Echo, Alexa, Echo Dot, Echo Spot y Echo Sub ya están disponibles en España

Comenzamos el día con una noticia de lo más esperada en España. Después de muchos meses de incertidumbre y dudas, Amazon acaba confirmar del lanzamiento de Amazon Echo en España. Además, el lanzamiento implica también la llegada de la versión en español de Alexa, el asistente virtual del gigante de comercio electrónico.

En concreto, desde Amazon han iniciado su trayectoria en España con varias versiones diferentes: Echo Dot, Echo, Echo Spot, Echo Sub y Echo Plus, cuyos precios van desde los 59,99 a los 149,99 euros (aunque de manera temporal podremos adquirirlos con 40% de descuento no reflejado en las cifras anteriores). Además, Amazon también comercializará el Echo Smart Plug, un enchufe inteligente para controlar dispositivos como lámparas o cafeteras.

Con este lanzamiento, España se une al resto de países en los que está disponible Amazon Echo, como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. En cuanto la llegada de Alexa a nuestro idioma, desde Amazon explican que no se trata de una mera traducción de la versión original, sino que el asistente está perfectamente adaptado a nuestro país, siendo incluso capaz de diferenciar los acentos típicos de cada región. Resumiendo los puntos tenemos:

– Alexa es un servicio de voz basado en el Cloud que cada vez es más inteligente: responde preguntas, reproduce música, cuenta chistes, controla luces y termostatos, te da resultados deportivos, Resúmenes de noticias y mucho más.

– Alexa tiene cientos de Skills en español hechas por desarrolladores que añaden aún más funcionalidades. Actualmente se presentan cientos de Skills para clientes españoles, incluyendo Skills de EL PAÍS, Marca, Cadena Ser, Philips Hue, TP-Link, Netatmo, Burger King, Santillana, Pocoyó, Trivial Pursuit, Renfe, Iberia y más.

– Podemos añadir Alexa a cualquier estancia del hogar: el Amazon Echo, el Echo Plus y el Echo Dot llegan a amazon.es con dispositivos a partir de 59,99 €.

– El Echo Spot incorpora pantalla: Alexa puede mostrarte noticias, el tiempo, cámaras de Hogar digital compatibles, videollamadas con cualquiera que tenga un Echo Spot o la app Alexa, Skills de Alexa con funcionalidades de vídeo y mucho más por 129,99 €.

– El nuevo Echo Sub te permite añadir graves y profundos a tus dispositivos Echo por 129,99 €.

– El Amazon Smart Plug permite a los clientes de España controlar luces, ventiladores, cafeteras compatibles y más por 29,99 €.

– Los clientes de Amazon podrán disfrutar de un precio especial de lanzamiento con el 40 % de descuento en dispositivos Echo: el Echo Dot por solo 35,99 €, el Echo por solo 59,99 €, el Echo Plus por 89,99 € y el Echo Spot por 77,99 €.

Sin duda, nos encontramos ante un panorama interesante para el mercado de altavoces inteligentes. Recordemos que el pasado mes de junio Google Home aterrizaba en España, y el HomePod de Apple empezará a venderse en nuestro país a partir del 26 de octubre. Por último, aprovechamos para destacar que los dispositivos Echo estarán disponibles a partir del próximo 30 de octubre, aunque es posible comprarlos en preventa desde este mismo momento.