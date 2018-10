A día de hoy somos muchos los que utilizamos Slack como herramienta de comunicación principal en el trabajo. Gracias al potencial de Slack, otras compañías pueden crear sus propias herramientas con las que mejorar las funciones de la plataforma. Es el caso de TaskList, un sencillo gestor de tareas para Slack que nos ha llamado la atención.

Una de las cosas que más nos ha gustado de TaskList es que se trata de una herramienta basada en solo dos comandos: /task y /list. En concreto, podemos utilizar el comando /task para añadir nuevas tareas. Por ejemplo: /task Redactar nuevo artículo. Además, es posible mencionar a otros miembros del equipo e incluir etiquetas mediante hashtags para organizar las tareas.

En cuanto al comando /list, podemos utilizarlo para ver las tareas de un usuario concreto o de todo el mundo (/list @everyone), así como para consultar las tareas que contengan una etiqueta en particular (/list #tecnología). Y no solo eso, ya que también podemos modificar la prioridad de cada tarea en cualquier momento. Por supuesto, la herramienta funciona en todo tipo de dispositivos, lo que supone un punto a favor.

Llegados a este punto no podemos negar el potencial que una herramienta como TaskList puede tener en el día a día, sobre todo si gestionamos decenas de tareas de manera habitual y queremos mejorar nuestra organización. Si os ha parecido interesante podéis descargar la extensión a través de la web de TaskList.