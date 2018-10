Cuál fue la primera foto que se subió a Instagram

¿Te gustaría saber cuál fue la primera foto subida a Instagram junto a la fecha y el usuario que la subió? Probablemente cada día ves cientos de imágenes en esta red social, pero seguro estamos que no sabes cuál fue la imagen que debutó en Instagram, o la que hoy es considerada como la app del momento, da lo mismo como le llames.

Lo primero que tenemos que decirte es que la primera imagen no es lo que se podría esperar. Un selfie, una imagen de un paisaje, una ciudad… nada de esto, el mismísimo creador de la app, Kevin Systrom, subió una foto un tanto inesperada por allá en el 2010, justo el 16 de julio del 2010. Esta la fotografía y lo que debes saber de ella.

La primera foto publicada en Instagram, un perro callejero como protagonista

La imagen no es otra que la de un perro callejero que posó para la foto mientras Kevin esperaba su plato de comida en un puesto ambulante en el estado de California, Estados Unidos. Para este tiempo aún no se conocía como Instagram, pues entre tantos nombres, el primero con el que se conoció fue Codename (nombre clave).

Luego de varios años y hasta finales de 2018, la foto, que tiene como pie de estado Test, ha conseguido más de 98K Me gusta y 30K comentarios, y no, aún le queda poco más de 1.000 Likes para conseguir 100K Me gusta. La podéis encontrar en este enlace.

Después de 8 años, ¿quién iba a pensar en aquel entonces que lo que comenzó como un proyecto entre varias personas terminaría convirtiéndose en una de las redes sociales más importantes y famosas de todo el mundo?.

A día de hoy, Instagram recibe millones de Likes al día, así como también, millones de publicaciones que logran alcanzar más de 1 millón de Me gusta en poco tiempo. Así pues, como marchan las cosas, es probable que el 2019 sea el año donde Instagram se acerque muchísimo más a Facebook (ya lo está haciendo pero aún necesita más usuarios para estar como la número 1).