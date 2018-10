Cómo crear colecciones de Instagram en Android

Instagram es la red social más importante que hay en la actualidad y constantemente se está actualizando para integrar herramientas, funciones y más. Hace tiempo Instagram integró una función para guardar publicaciones de otros perfiles y así visualizarlos cuando queramos. Ahora podemos crear una colección de las publicaciones guardadas para mantener organizadas y ordenadas todas las publicaciones que nos gusten en Instagram. Dicha función nos permite coleccionar fotografías que veamos en la plataforma.

Cabe resaltar que, podemos crear las colecciones de fotos y videos desde la publicación o desde la sección de guardado de nuestro perfil de Instagram. Y recuerda que esta sección es totalmente privada por lo que ningún usuario sabrá las fotos y videos que tienes en ella. Dicho lo anterior, no tienes que preocuparte y puedes guardar todo lo que quieras. Ahora vamos a enseñarte todos los pasos necesarios que debes hacer para crear colecciones de fotos y videos en Instagram.

Así puedes crear colecciones de fotos y videos de Instagram en Android

Lo primero que tienes que hacer es actualizar la aplicación de Instagram a la última versión en tu dispositivo Android.

Tienes que buscar la fotografía o video que quieras coleccionar en tu perfil.

Una vez que lo hayas localizado, tienes que mantener presionado en la especie de bandera que aparece en la parte inferior derecha de la publicación. Y debes tener en cuenta que si solo pulsas una vez sobre el icono, la publicación quedará guardada, pero no en ninguna colección. Por ende, debes mantener presionado.

Ahora verás que te aparece una nueva ventana en la parte inferior de la pantalla para solicitarte la creación de una colección o puedes añadir la publicación a cualquiera que ya tengas creada.

Obviamente presionarás en crear una colección en el icono (+) o tienes que elegir un nombre para la misma.

Una vez que hayas creado la colección, debes pulsar en listo para terminar y a partir de ese momento puedes guardar cualquier foto o video de Instagram que te guste en ella.

Para acceder a tus colecciones tendrás que irte a tu perfil y buscar la sección de guardado que aparece en el menú de la parte superior derecha (3 rayas). Allí te aparecerán dos apartados (todos y colecciones). En la pestaña de “Todos” verás todas las publicaciones que tengas guardadas. No obstante, en la pestaña “Colecciones” encontrarás solo las que has creado y por ende, todas las fotos y videos que has añadido.

Por otra parte, si tienes guardadas fotos y videos en la pestaña de “Todos”, debes saber que también puedes incluirlos dentro de las colecciones de Instagram para mantenerte organizado. Puedes observar que el tutorial no tiene ninguna complicación y que son dos funciones que prácticamente se complementan. Y para concluir, debemos decir que nos parece increíble la cantidad de herramientas y funciones que ha agregado Instagram este año para satisfacer las necesidades de los usuarios. Dichas funciones han ayudado al crecimiento de la red social para convertirse en una de las más usadas actualmente y la que los usuarios prefieren por encima de Facebook.