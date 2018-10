3 aplicaciones indispensables para ir de camping

La naturaleza nos ayuda a desconectar de la rutina y de las ajetreadas ciudades que nos consumen diariamente. Hay muchas personas que cada fin de semana van de camping o hacen algún deporte al aire libre. Y si en tus planes está sumarte a las grandes comunidades de campistas que hay alrededor del mundo, tienes que prepararte para ello de la mejor manera. En la Google Play hay 3 aplicaciones que usan para ir de camping por las tantas herramientas que ofrecen y las funciones que te ayudarán a sobrevivir en la naturaleza.

La primera aplicación es una que nos proporcionara información sobre el tiempo, ya que seguramente no querrás pasar por un mal clima. También es importante saber hacia dónde vamos y estar ubicados con una brújula. Y por último, tenemos un manual de supervivencia para vivir una experiencia distinta fuera de las ruidosas y toxicas ciudades. ¿Te animas a irte de camping?

1Weather

El clima es un factor muy importante a la hora de irnos a acampar en el medio ambiente. Por ello debemos revisar los pronósticos del tiempo antes de emprender cada viaje, ya que las condiciones climáticas pueden variar repentinamente. Imagina que llegas al sitio que has elegido para acampar y cae una lluvia torrencial que no te deja disfrutar de tus mini vacaciones. Lo más probable es que te desilusiones de la naturaleza y te devuelvas a tu hogar con un resfriado. 1Weather es una aplicación que nos da información de la temperatura actual, la humedad y además, cuenta con un radar meteorológico. Aunque eso no es todo, ya que también puedes observar el pronóstico de 12 semanas para tener más o menos una idea de lo que pasará con el clima durante el mes.

Link | Android

Brújula

Lo primero que tienes que llevar en tu mochila de camping es una brújula que te ayude a saber dónde estás ubicado. No obstante, muchas personas no cuentan con una porque suelen llegar a ser muy costosas y difíciles de adquirir. Además, estamos en pleno 2018 donde hay una aplicación para todo lo que se te ocurra. Hay una aplicación llamada “Brújula” que es muy buena y muy fácil de calibrar/usar para enseñarte toda la información en grados. Cabe resaltar que, es muy eficiente y cumple muy bien su cometido.

Link | Android

Manual de supervivencia sin conexión

No nos creerás pero hay millones de personas que solo conocen como naturaleza los parques que hay en su ciudad y no tienen ni la menor idea de cómo sobrevivir en el medio ambiente. Para ellos hay muchas aplicaciones que les enseñan cosas básicas de supervivencia, pero hoy te traemos un manual que lo tiene prácticamente todo. Te ofrece una guía básica de medicina, construcción de refugios, guías rápidas para sobrevivir y para fabricar armas o herramientas. Eso sí, todo depende de la condición meteorológica y el ambiente donde te encuentres.

Link | Android

Estas 3 aplicaciones son indispensables a la hora de planificar un viaje a la naturaleza para acampar en ella. Recuerda que es mejor estar prevenido por si ocurre algún imprevisto con nuestro viaje. Además, son aplicaciones que son fáciles de usar y te ayudarán en muchos aspectos. Por otra parte, recuerda llevar algunas baterías portátiles para mantener siempre cargado el móvil.