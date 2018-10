Así es el coche autónomo de Siemens

En el stand de Siemens, dentro del IoT Solutions World Congress de Barcelona, hemos podido ver el funcionamiento de un coche autónomo algo diferente a lo que existe en el sector.

Os lo mostramos en el vídeo, donde indicamos una diferencia interesante: recibe información en tiempo real de sensores existentes por las calles, por lo que el coche sabe si hay peatones, otros coches u obstáculos de cualquier tipo en las proximidades.

Cuando son miles de coches autónomos circulando por la misma ciudad, no hay problema, ya que entre ellos se comunican constantemente, saben su posición relativa y absoluta, y es prácticamente imposible que exista una colisión (no harían falta ni semáforos), pero cuando incluimos peatones y coches no autónomos, el peligro aparece.

Un coche autónomo no recibe señales de un coche tradicional, solo lo detecta con sus sensores habituales, pero si hay otros sensores en farolas, árboles y demás “arquitectura urbana”, podrán tener una noción mucho más clara de todo lo que hay en su entorno, evitando así accidentes.

El el vídeo grabamos una demostración de cómo sería la convivencia entre estos coches. Actualmente solo hay 3 en funcionamiento dentro de un campus, pero es muy posible que el número comience a crecer en breve.