Samsung presenta la variante de su Chromebook Plus V2 con conectividad LTE

Dado que no en todos los lugares es posible disponer de redes WiFi, Samsung acaba de presentar la variante de su PC convertible Chromebook Plus V2 que agrega soporte para conectividad LTE, que permitirá a los usuarios conectarse a Internet desde cualquier lugar donde se encuentren.

Según Samsung, está ofreciendo un “Chromebook premium a un precio competitivo que responde a la necesidad de conectividad a Internet en movimiento“. Eso sí, la incorporación de la conectividad LTE hace que el dispositivo sea algo más caro con respecto a la versión de Chromebook Plus V2 con WiFi, situándose en los 599 dólares.



Por lo demás, si bien la compañía no ha compartido las características principales, se espera que mantengan las mismas que el Chromebook Plus V2 presentado a principios de junio como relevo del Chromebook Plus original, o sea, que tenga una pantalla Full HD de 12,2″, que utilice un procesador Intel Celeron 3965Y, además de 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno mediante SSD, todo ello en un dispositivo con excelentes acabados, siendo catalogado como de nivel semiprofesional.

Lo más curioso de todo es que sus características son similares al del nuevo Pixel Slate y que teniendo un precio similar, la opción de Google no ofrezca conectividad LTE. La nueva variante saldrá al mercado el próximo 2 de noviembre, y podrá ser adquirida tanto desde Samsung.com como a través de Best Buy como de la operadora Verizon, según aclara al respecto.