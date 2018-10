Apple bloqueará cada MacBook Pro y iMac Pro que se repare en sitios no oficiales de la empresa

Apple está poniendo las cosas cada vez más difíciles a los numerosos usuarios de la famosa compañía alrededor del mundo gracias a sus recientes movimientos. Últimamente diversos medios han confirmado que la compañía fundada por Steve Jobs ha informado a todos sus talleres de producción oficial que, a partir de ahora, todos sus nuevos ordenadores tendrán un circuito integrado llamado chip Apple T2, el cual hará prácticamente imposible reparar (a manos de un tercero no oficial de la empresa), el interior del ordenador.

Esta noticia complica mucho las cosas para todos aquellos usuarios de la compañía que no se encuentren relativamente cerca de una Apple Store. Por esto, si un técnico no autorizado realiza una reparación en la pantalla, teclado, panel táctil, almacenamiento interno, placa lógica y lector de huellas de nuestro MacBook o iMac, al encender el ordenador se requerirá una autentificación sin la cual no podremos acceder y quedará obsoleto nuestro equipo.

Todos sabemos que aún hoy en día hay una enorme cantidad de puestos y locales no oficiales de la empresa en donde se reparan cientos y cientos de MacBooks y iMac Pro, pero en estos mismos lugares, el trabajo no se hace de la mejor manera y eso es lo que pretenden cambiar los de Cupertino. Con este nuevo chip T2, tan solo las Apple Stores y los Proveedores Autorizados de Servicio de Apple tendrán el acceso a desbloquear tu MacBook pro u iMac pro en el caso de haberlo reparado antes en un servicio no oficial.

Este proceso de desbloqueo se realiza a través del “Apple Service Toolkit 2″, el cual no está disponible a terceros y solo puede ser utilizado por personal autorizado en los centros certificados.

Por otro lado, se tendrá la total seguridad de que nuestro ordenador estará bajo manos expertas y se atenderán todas nuestras preocupaciones y dudas en el área, siendo esta una muy buena jugada por parte de los de Cupertino, aunque un tanto peligrosa.