Ha pasado casi un año desde que Twitter habilitase el nuevo límite de 280 caracteres para todos sus usuarios. En las últimas horas, la compañía ha anunciado en su foro para desarrolladores una novedad que conviene tener en cuenta: de ahora en adelante, todos los emojis que usemos en Twitter ocuparán el mismo número de caracteres.

Tal y como explican en Emojipedia, por primera vez todos los emojis que podemos utilizar en la plataforma ocuparán el mismo número de caracteres. Anteriormente, los emojis que contenían modificadores de género, color de piel o aquellos que mostraban a varias personas ocupaban un mayor número de caracteres. De hecho, algunos emojis podían llegar a ocupar hasta 14 caracteres diferentes respecto a los 2 caracteres que ocupan la mayoría de emojis.

De esta forma, a partir de ahora no tendremos que preocuparnos por el emoji que queramos utilizar, ya que todos ocuparán 2 caracteres respecto al límite de cada tweet. Aunque el funcionamiento anterior no era algo deliberado, no podemos negar que en cierto modo desalentaba el uso de ciertos emojis, ya que nos quedarían menos caracteres para publicar el tweet que estuviésemos redactando.

Sin duda, se trata de un cambio que será bien recibido por parte de los usuarios de Twitter, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una actualización que hace de Twitter una plataforma más igualitaria.