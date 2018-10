La lavadora que siempre quisiste ha llegado de la mano de Xiaomi y MiniJ

No queremos alabar en exceso a Xiaomi o a MiniJ tirando cohetes por su nueva creación. No obstante, hay que hacer una pausa para ver el gadget que han lanzado para el sector del hogar. Este no es otro que una lavadora que llega con funciones inteligentes y un diseño que no te causará problemas con el espacio.

Si siempre has querido encontrar una lavadora con ruido realmente bajo, que sea fácil de ubicar en algún lugar de la casa y que también les dé una bofetada a los aparatos comunes para esta tarea, entonces esta máquina es para ti. Aquí tienes sus características más importantes.

Qué tiene para ofrecer la lavadora de MiniJ y Xiaomi

Se me ha hecho difícil saber por dónde comenzar a nombrar todo lo que tiene para ofrecer esta lavadora. No obstante, por donde hay que comenzar es por su diseño en forma de gota de agua, el cual ha sido galardonado con el IF and Reddot International Design Award. Pero es solo el comienzo, pues abajo podrás ver parte de sus especificaciones:

• Cuenta con 8 modos de lavado: para ropa interior, ropa de niños, entre otros.

• Posee una capacidad para 3 KG, lo cual resulta ser una de sus pegas más importantes. Sin embargo, esta cantidad puede ser más que suficiente si no lavas mucho o si vives solo.

• Puede lavar a temperaturas de hasta 95 grados.

• También integra un motor Direct Drive que puede disminuir el uso de energía y hasta controlar los ciclos de lavado.

• Gracias a su sensor inteligente, puede detectar cuánta espuma hay en el agua, esto para disminuir la cantidad de detergente en cada lavada.

• Incluso, brinda la posibilidad de ser controlada de forma remota a través del smartphone.

• Su pantalla táctil permite que sea manipulada por amas de casa expertas y también por personas nuevas en el área de la lavandería.

• Otro punto a favor y que no se podía dejar pasar es que su ruido es de tan solo 45 decibelios, que se traducen a que puedes cocinar, ver un programa de TV y hasta dormir y no la escucharás mientras está lavando.

Precio de la lavadora de MiniJ y Xiaomi

Como ves, la tecnología que posee la lavadora creada por MiniJ en sociedad con Xiaomi no tiene desperdicio alguno. En lo que respecta a su precio, se ha revelado que este vendría siendo unos 328 euros al cambio. Ahora solo tenemos que esperar a que empiece a cruzar fronteras.