Para calcular el precio de un publipost en Instagram

Es posible que muchos de vosotros tengáis una cuenta de Instagram bastante popular. Miles de seguidores que interaccionan con el contenido, que comentan, que recomiendan a otros perfiles… Si la cuenta es temática (moda, coches, viajes, etc.) es posible también que algunos anunciantes la hayan puesto en su radar, y que dentro de poco os pregunten cuánto cuesta publicar un anuncio en el perfil.

Si no tenéis ni idea de cuánto cobrar por algo así, hay una web que puede ayudar: buzzweb.pro.

Dicha web cuenta con una función especialmente diseñada para funcionar como calculadora de publiposts en Instagram. Solo tenemos que indicar nuestro perfil para que empiece el cálculo, donde tendrá en cuenta las más diversas variables: número de seguidores, actividad, calidad de los seguidores… las variables en cuestión son las siguientes:

Audiencia: El tamaño de la audiencia es la métrica clave para determinar el valor de la publicación. Cuanto mayor sea la audiencia, mayor será el alcance. La mayoría de los anunciantes y bloggers confían únicamente en esta métrica. Es importante tener en cuenta que el valor de cada seguidor depende del número total de seguidores.

Calidad de audiencia: Los anunciantes pagan por alcance, y no quieren gastar dinero en seguidores que no ven la publicación patrocinada. Es por eso que analizan el factor de influencia para determinar cuántos seguidores de buena calidad tienen, es decir, cuántas personas verán el mensaje con el tiempo y podrían convertirse en clientes.

Tasa de participación: La tasa de compromiso es crucial cuando se trata de marketing influyente. Qué tan activa es una audiencia y cómo interactúa con el contenido son útiles para decidir si trabajar o no con un perfil. Si los niveles de actividad e interacción suelen ser bajos, significa que solo un pequeño porcentaje de seguidores ve el contenido, o que el contenido es irrelevante.

Ubicación de la audiencia: Un factor importante en la estimación del valor es el lugar donde se encuentran los seguidores del perfil. Los ingresos personales y el poder de compra varían ampliamente de un país a otro. En áreas donde las personas pueden comprar más productos o servicios, la publicidad es más cara. El idioma que se habla y el tamaño de la población también afectan los costos de publicidad.

Nicho del perfil: El contenido puede costar más en cuentas dedicadas a un nicho de mercado en particular. Los influyentes que están dedicados a un tema en particular tienen un público más específico, lo que significa que una marca tiene una mejor oportunidad de llegar a sus clientes potenciales.

Un buen lugar para tener una idea de lo que gestionamos a diario.