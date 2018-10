Amazon busca espacios comerciales en Reino Unido para abrir sus tiendas sin cajas

Hace un par de semanas os comentábamos que Amazon planeaba abrir hasta 3000 tiendas sin empleados para 2021, una noticia que demuestra el interés de Amazon por este tipo de establecimientos. Comenzamos la mañana con una noticia interesante, ya que todo parece indicar que Amazon está buscando espacios comerciales para abrir sus primeras tiendas sin cajas ni empleados en el Reino Unido.

Según afirman desde el Sunday Times, el gigante del comercio electrónico estaría analizando el mercado con el objetivo de encontrar espacios de venta minorista de alrededor de 400 metros cuadrados. Tal y como os hemos comentado en más de una ocasión, la principal peculiaridad por la que destacan las tiendas de Amazon Go es el hecho de no contar con la característica zona de cajas, ya que los productos se cobran automáticamente al abandonar el establecimiento.

Por el momento se desconoce la fecha en la que Amazon Go podría llegar a Reino Unido, aunque diferentes analistas afirman que podríamos ver los primeros locales en Reino Unido a finales de este mismo año. Sea como sea, cada vez queda menos para ver si Amazon Go consigue hacerse un hueco en Reino Unido, un país en el que encontramos grandes cadenas de supermercados. Por supuesto, no hay que olvidar que a día de hoy la competencia no cuenta con la tecnología de Amazon.