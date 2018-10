Apple lanza Everyone Can Create, para fomentar la creatividad en las aulas

Everyone Can Create es una nueva iniciativa educativa que Apple presentó durante el pasado mes de marzo, y que desde hoy comienza a estar disponible de forma gratuita a través del servicio Apple Books.

Con Everyone Can Create, Apple ofrece una nueva herramienta con la que facilitar la creatividad dentro de los planes de estudio existentes, dotando tanto a estudiantes como a profesores con aquellos elementos que les permitan transmitir mejor los conocimientos y las ideas. A este respecto, se busca que los estudiantes puedan desarrollar y comunicar mejor sus ideas haciendo uso de dibujos, fotos, vídeos y música para las diferentes materias que den en clase usando las aplicaciones integradas de serie en los iPads.



Esta iniciativa cuenta con cuatro guías con proyectos para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades creativas, además de una guía para profesores con las que podrán incentivar la creatividad de sus estudiantes en base a unas 300 ideas de lecciones disponibles.

Everyone Can Create está disponible en inglés aunque desde la compañía pretenden que esta iniciativa llegue a otros idiomas para finales de año. Se trata de la segunda iniciativa educativa tras el lanzamiento de Everyone Can Code, que permite que los profesores puedan enseñar mejor las habilidades de codificación a sus estudiantes, y que tanto éxito ha tenido hasta la fecha.

Además, como es lógico, Apple tratará de retener a los entornos educativos bajo su ecosistema en un momento en el que el sector educativo norteamericano se ha ido decantando por otros dispositivos, como son los Chromebooks.