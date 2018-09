Las funciones secretas de Instagram que quizás no conocías

Si piensas que cuando estás en Instagram solo puedes acceder a un par de cosas, tenemos que decirte que estás completamente equivocado. A día de hoy la app del momento cuenta con un montón de buenas herramientas y aquí verás algunas de las más importantes que probablemente no habías visto.

Con las 5 funciones que verás a continuación podrás exprimir aún más tu cuenta de Instagram, pues aquí tenemos opciones que van, desde información con los Me gusta, obtención de un perfil empresarial, contactos, bloqueo de cuentas y más. No te las pierdas.

La opción para que veas las publicaciones que te han gustado

¿Sabías que hay una opción específica para ver las publicaciones a las que le has dado Me gusta en las últimas semanas? Desde aquí podrás ver en forma ordenada las fotos y vídeos a los que has dado Like y así verás si se te escapó algún Me gusta no deseado. Para esto tendrás que ir a la sección Configuración de tu perfil y presionar sobre la pestaña Publicaciones que te gustaron.

La pestaña para que desactives la última vez que estuviste activo en la app

Si no quieres que tus contactos o los demás usuarios que te escriban al privado sepan cuándo fue la última vez que estuviste activo, puedes ir a la configuración de tu perfil, seleccionar la opción Estado de actividad y deshabilitar el botón Mostrar estado de actividad. Pero ojo, que si desactivas esto, tampoco podrás ver la última vez de las otras cuentas.

La función para registrarte y obtener un perfil de empresa

El perfil empresarial te brinda la oportunidad de acceder a estadísticas relacionas con la interacción de los seguidores con lo que publicas, crear promociones y agregar una ubicación, número, entre otras cosas. Así pues, si quieres que tu perfil deje de ser uno normal, puedes ir la barra de configuración y seleccionar la pestaña Registrarte para obtener un perfil de empresa y allí verás los pasos sencillos para llevar esto a cabo.

También existe una función para sincronizar tus contactos

La cuarta función del listado permite sincronizar los contactos para que puedas ver una lista con los usuarios que quieres seguir y los que no. En este caso, debes dirigirte a los ajustes de tu Instagram, selecciona la opción Sincronización de contactos y habilitar el botón respectivo.

Desde esta pestaña podrás ver las cuentas bloqueadas

Si ya has bloqueado a alguien por alguna razón, ingresando a la pestaña Cuentas bloqueadas tendrás el listado con todos los usuarios que no te pueden buscar ni ver lo que publicas en tu perfil. Esto te servirá para desbloquear a un usuario en caso de que ya hayas arreglado el altercado o problema.