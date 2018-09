OnePlus y Google tienen un juego con el que puedes ganar dinero real

En la actualidad no abundan los juegos que te pagan por demostrar tus habilidades en los diferentes niveles, ni para consolas ni para dispositivos móviles o PC. No obstante, OnePlus, en sociedad con Google, ha decidido desarrollar una entrega para móviles bastante adictiva que paga una jugosa cifra de dólares al que logre llegar hasta la última fase.

El juego ha sido lanzado bajo el nombre de Crackables y lo primero que debes saber es que se trata de un auténtico rompecabezas inmersos en una esfera llena de retos con dos bolas. Esto es lo que debes saber sobre el título.

Cómo jugar a Crackables, el nuevo juego de OnePlus y Google

El juego ya ha sido lanzado y para entrar a él solo podrás hacerlo desde un móvil y accediendo desde este enlace oficial de la gente de OnePlus. Apenas lo hagas tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google y seguir las indicaciones de la asistente virtual que te guiará con tus primeros pasos y también con indicaciones conforme vayas pasando cada nivel.

Seguro te estarás preguntando de qué va este título o cuál es el objetivo principal. Pues bien, en este rompecabezas deberás ubicar cada bola dentro del círculo perteneciente a tu color. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues es “sencillo”, solo tendrás que ir moviendo la esfera de forma que cada bola se acerque a cualquiera de los círculos de su color.

La idea es que tardes la menor cantidad de tiempo posible para que puedas internarte dentro del ranking de 1.000 jugadores; estos podrán concursar por el premio de 30.000 dólares. Sí, leíste muy bien, OnePlus ha revelado que el ganador de la entrega se llevará 30K dólares a su casa.

No obstante, debes ingresar de una vez para que te des cuenta que no es tan fácil como parece. Los acertijos y su completación no son nada fáciles, pues a medida que vayas aumentando de nivel también se pondrá más ruda la cosa.

Como ves, no hay razón para no darle una oportunidad al nuevo título de la gente de OnePlus y Google. Quién quita y gracias a tu inteligencia puedas hacerte con el premio y el honor. Invita a tus amigos y compite para ver quién es el mejor del barrio.