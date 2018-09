La mayoría de todos nosotros hemos tenido que revisar en alguna ocasión la aplicación meteorológica de nuestro Smartphone, mucho mejor que esperar a verlas en nuestro televisor por las noticias locales. Sin embargo, algunas veces salimos de casa sin ningún tipo de información meteorológica y nos llevamos la sorpresa de que comienza a llover, por ejemplo. Por esa razón, se nos ha ocurrido la idea de traerte esta serie de las 3 mejores aplicaciones meteorológicas para Android.

The Weather Channel: Comenzamos directamente con el plato fuerte. En esta app contamos con una pantalla dinámica en donde veremos nuestra ubicación actual en un mapa y la temperatura a tiempo real solo dando un clic. Además de esto, la app desarrollada por The Weather Channel cuenta con la información de la sensación térmica, presión barométrica, velocidad del viento y muchas estadísticas más. Destaca entre otras cosas su distinguida alerta en tiempo real sobre el mal tiempo que puede llegar a tu zona de ubicación en las próximas horas. Hablamos de una app que cuenta con más de 100 millones de descargas y una calificación de 4,4 en Play Store, por lo que si quieres tener una aplicación del clima más que confiable y segura, probablemente The Weather Channel sea tu aplicación.

AccuWeather: Si precisión climatológica es lo que quieres, pues AccuWeather te lo da. Esta es una de las apps preferidas de los viajeros, ya que con ella podrás saber con anticipación las condiciones del tiempo del estado o país al que irás. Con AccuWeather puedes detectar lluvias, tormentas, nevadas, entre algunas otras condiciones, y además, cuenta con un buscador de huracanes especializado, lo que la convierte en una app muy completa en el área de pronósticos climatológicos.

Yahoo Weather: Por último pero no por ello menos importante, tenemos a la conocida Yahoo Weather. Esta aplicación desarrollada por Yahoo cuenta con más de 10 millones de descargas y una valoración de 4,4 por lo que deben estar más que cumplidas las expectativas de los usuarios. Yahoo va directamente al punto, debido a que cuando abres la app inmediatamente aparece la localización y temperatura actual de donde estás, además de que aparece un pronóstico del clima de los próximos 10 días en tu localidad. Aparte de esto, Yahoo Weather cuenta con fotos actualizadas que coinciden con el clima, ubicación, hora del día y condiciones meteorológicas para que sea más real la experiencia en esta app. Por esto y mucho más, te invitamos a que descargues esta aplicación en la Play Store.