Microsoft dejará de dar soporte a Skype Classic en noviembre

Microsoft ha lanzado muchas actualizaciones para Skype, modernizando su diseño y lanzando nuevas funciones para mejorar la experiencia de usuario, teniendo en cuenta sus necesidades.

Pero esta nueva estrategia para competir por la atención de los usuarios exige que Microsoft centré todos sus esfuerzos en las nuevas versiones, y deje de dar soportes a las más antiguas. Tal como se había anunciado hace unos meses, Skype Classic o Skype 7, dejará de recibir soporte en todas las plataformas.

Los usuarios mostrarán su disconformidad con esta medida, así que Microsoft decidió dar un tiempo adicional antes de forzar a los usuarios a sustituir Skype 7, dejando de lado la fecha inicial de 1 de septiembre. Pero ahora Microsoft ha actualizado la fecha, mencionando que el soporte para Skype Classic, finalizará el 1 de noviembre en la versión de escritorio, y el 15 de noviembre en tablets y dispositivos móviles.



Pasado ese plazo, el usuario podrá seguir utilizando esta versión, pero ya no recibirá actualizaciones, y es posible que no funcione correctamente, ya que no contará con la mirada de Microsoft. Así que, lo más prudente es actualizarla a las nuevas versiones, y probar la nueva dinámica que propone Microsoft.

Si bien, la nueva versión de Skype no le agradaba a una parte importante de su comunidad, Microsoft ha ido modificándola, teniendo en cuenta el feedback de los usuarios, y facilitando la transición a los indecisos.