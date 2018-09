Aviones autónomos para transporte de carga, un objetivo de Boing a corto plazo

Boing tiene ya 102 años, y es necesario estar siempre al tanto de lo que se cuece en el sector para poder seguir estando en su posición de líder durante mucho más tiempo.

En el MIT han escrito un artículo comentando los proyectos en los que están pensando para usar la Inteligencia artificial en los vuelos, y lo concluyen indicando que dentro de poco tiempo será posible tener aviones autónomos transportando cargas.

La IA puede ayudar a los pilotos a trabajar en situaciones complicadas, como despegar con tormenta, por ejemplo, o evitar peligros, pero aún estamos lejos de poder usar la Inteligencia Artificial para pilotar aviones con pasajeros.

Boeing ha creado dos filiales: Boeing Horizon X y Boeing Next. Horizon X invertirá en nuevas empresas, mientras que Next creará productos para el futuro. Por otro lado trabajan en la creación del Centro de Tecnología Aeroespacial y Autónoma en el MIT, para crear nuevas tecnologías con el objetivo de ayudar a Boeing Next, un proyecto que veremos en 2020.

Con estas iniciativas se pretende que la IA juegue un papel cada vez más importante en el sector, y aunque Greg Hyslop, CTO de la empresa, no ve realista tener aviones sin piloto con pasajeros que confíen en el sistema, sí cree que, para el transporte de carga, podríamos ver un avión autónomo dentro de no mucho tiempo.