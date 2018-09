Rave, un sistema de inteligencia artificial que mezcla las canciones que le indiquemos

No es fácil ser DJ, es necesario tener un instinto musical fantástico para crear buenas mezclas, para saber qué combina con qué y en qué momentos es mejor subir o bajar el volumen de cada uno de los temas.

Hasta ahora no hay ninguna máquina que consiga igualar el trabajo de un DJs, pero hay un proyecto que lo está intentando: rave.dj.

Se trata de una web que solicita varias canciones y realiza una mezcla inteligente con ellas. Solo tenemos que usar su buscador para que obtenga los títulos de Youtube o Spotify, cuantas más canciones mejor será la mezcla, aunque con tres ya es suficiente para comprobar cómo encuentra el lugar exacto en el que dejamos de escuchar una canción para empezar a escuchar la siguiente.

En las pruebas hemos intentando hacer un mix con With or without you, de U2, Soy Rebelde, de Jeanette, y Zombie, de Cranberries, estilos completamente diferentes para poder verificar el talento de una inteligencia artificial creada exclusivamente para ello.

Analiza y cambia las canciones para crear mixtapes y mashups, y muestra una lista de los trabajos más importantes ya realizados por otros usuarios. Podemos reproducirlos sin problema, transformando así a Rave en una radio online de mezclas únicas, imposibles de encontrar en cualquier otra web.

Ha sido creado por los mismos responsables de rave.io, una plataforma de visualización de medios que combina contenido de YouTube, Viki, Vimeo, Reddit, Google Drive y Dropbox. Rave.io usa una tecnología de sincronización de reproducción lo suficientemente precisa como para convertir teléfonos móviles en altavoces inalámbricos.