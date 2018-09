Loremizer, una extensión para sustituir contenido de cualquier página web

En muchas ocasiones es necesario hacer una captura de una página web para analizar su diseño o estructura, pero esa tarea no puede realizarse si en dicha página hay contenido sensible que no deba o no pueda ser capturado.

Para este tipo de tareas, comunes entre desarrolladores, nace una extensión para chrome y firefox llamada Loremizer.

Se trata de un plugin que transforma en texto lorem-ipsum el contenido de cualquier sitio web, contenido con palabras aleatorias en latín muy utilizado durante la creación de bocetos y diseños web en general.

Es capaz de poner texto y números aleatorios, sustituir fotos y hasta rellenar formularios con datos falsos, todo en pocos segundos, manteniendo la estructura y diseño del sitio web.

En la extensión tenemos la opción de configurar lo que deseamos cambiar. Son “interruptores” para activar el cambio de texto, el de fotos, el del fondo… en dicha sección se incluye también la opción de rellenar formularios, opción que no será útil a no ser que nos encontremos frente a una página de este tipo.

En el vídeo podemos ver cómo se usa:

Muy sencilla e intuitiva, y muy útil para los que, ahsta ahora, se encargaban de bajar la web en html, abrir el editor y cambiar el contenido offline para poder abrirlo en un navegador antes de enviarlo a estudio.