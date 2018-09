Wheely World, un juego nuevo de carreras y Arcade que llega para arrasar en el sector

Llevábamos días sin probar un juego de carrera entretenido, con buenos gráficos y que ofreciera algo más que los otros del montón. Por esta razón, decidimos aventurarnos en un título relativamente nuevo y que luego de un par de horas, solo nos tenía enganchado a más no poder: su nombre es Wheely World y aquí enseñamos todo lo que debes saber sobre el.

Desarrollado por los señores de Cloudland Studios, se trata de un título ubicado dentro de los juegos de Arcade, aunque también se basa en la categoría de juegos de carreras y hasta carreras en el mar, no mentimos, pues aquí estarás en altamar. Echa un vistazo a su mecanismo para entretenerte en tus ratos libres.

Cómo jugar a Wheely World

De entrada te vamos diciendo que aquí no tendrás que ver tutoriales que consumirán tu tiempo disponible para disfrutar la entrega, pues apenas entres a él te darás cuenta que es muy fácil jugar desde el primer nivel.

Como ya comentamos desde las primeras líneas, es un juego de carreras que tiene un único objetivo: aquí debemos conducir nuestro barco o coche por una pista con todo tipo de obstáculos estáticos pero que son difíciles de esquivar por la velocidad de tu nave. Aquí verás rocas enormes, un faro que no se moverá por nada del mundo, árboles, entre otras cosas.

Por ahora encontramos 4 mapas disponibles: uno montañoso, otro marino, uno rústico y uno para los amantes del dulce. Sin embargo, ya se preparan para presentar uno de Halloween, aún no sabemos qué tipos de coches tendrán.

En cuanto a los controles, nada más tendrás que mover tu bestia con un dedo para esquivar todos los obstáculos y pasar por el frente de las recompensas que se hacen presente en el juego. Con todo esto y a medida en que vayas avanzando en el terreno podrás ganar puntos para desbloquear vehículos (en cada mapa hay 4).

En lo personal y desde mi experiencia, desde el inicio entrarás en calor y no encontrarás tantos obstáculos, pero a medida en que vayas avanzando y logrando puntos, el nivel de dificultad aumentará para que esquives todas las cosas rápidamente.

Lo que más nos ha gustado (y lo que no) de Wheely World

Entre sus puntos positivos tenemos que se puede jugar tanto vertical como horizontalmente, algo que no todos los juegos presumen. Otra ventaja es que posee diversos mapas y varios vehículos, cosa que hace que quieras seguir llegando hasta lo máximo que puedas para lograr puntuaciones y desbloquear el submarino, un deslizador, entre otros. Seguro que más adelante irán actualizando la entrega con más vehículos y hasta misiones.

No obstante, una de sus pegas más grandes es que solo está disponible en inglés (si sabes un poco acerca de este idioma podrás defenderte más). Suponemos que aún no han lanzado una versión en español por ser un título nuevo y no establecido en Google Play.

Igualmente, si eres de los que te vuelves adictos a él, luego de unos minutos te empezará a parecer tormentosa la música, por lo que en este tipo de temáticas fuese sido mejor algo más electrónico y cautive más al oído.

Descargar Wheely World gratis para Android

Sin más por señalar, a continuación te dejaremos el enlace de descarga de forma gratuita para que te lo bajes en tu Android a coste cero.

Wheely World: descargar para Android

Poco a poco el juego sigue mejorando su valoración en la tienda de aplicaciones de Google (actualmente está en 4,1) y ya poseen más de 100K descargas, números que se traducen en positivos para un título totalmente nuevo y que llega a un sector tan rudo como los juegos de carreras.