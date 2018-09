Llega Echo Input, el “Chromecast Audio” de Amazon para utilizar Alexa con cualquier altavoz

Al Chromecast Audio de Google le acaba de salir un digno competidor de la mano de Amazon, que acaba de presentar Echo Input en su evento que está celebrando en Seattle para presentar el nuevo hardware que irá lanzando al mercado hasta finales de año.

Al igual que Chromecast Audio, la idea es que los usuarios puedan añadir nuevas capacidades a sus altavoces habituales (no inteligentes), aunque el nuevo producto de Amazon incluye matriz de micrófonos de campo lejano, lo que permitirá que los usuarios también puedan establecer sus comandos por voz a Alexa, algo que no es actualmente posible con Chromecast Audio de Google, que ante la no disponibilidad de micrófonos, no es posible establecer comandos de voz al Asistente.



Echo Input es un dispositivo de pequeñas dimensiones, por lo que se podrá adaptar perfectamente a cualquier espacio, y estará disponible por separado aunque también acompañando a altavoces de otras marcas, siendo Bose el primer socio de esta iniciativa.

Con respecto al precio, el propio dispositivo se pondrá a la venta más adelante de este año (las navidades están a la vuelta de la esquina y hay que aprovechar la vorágine de las compras) al precio de 34,99 dólares, llegando tanto a los Estados Unidos como al Reino Unido y Alemania, según señala la compañía, aunque no estaría de más que tengan en cuenta otros mercados, ya que se supone que los altavoces Echo y el asistente Alexa vendrán oficialmente a finales de año a España.

En cualquier caso, se trata de un dispositivo que permitirá a los usuarios aprovechar sus actuales altavoces sin que por ello tengan que realizar un importante desembolso. Ahora sólo resta saber si Google moverá ficha al respecto para que su Chromecast Audio no se quede atrás