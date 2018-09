Instagram permitirá limitar contenido según localización geográfica

Instagram está probando una característica que permitirá a los usuarios limitar la visibilidad de sus historias y publicaciones.

El objetivo es ofrecer una función que permita a los creadores publicar su contenido únicamente en países seleccionados, en lugar de estar disponibles universalmente.

Ha sido la investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong quien señaló en Twitter que, al crear publicaciones, los usuarios podrán elegir países específicos en los que desean mostrar su contenido. Parece que esta característica también estará disponible para historias, pero aún no hay confirmación oficial de la compañía.

Las marcas podrán limitar parte del contenido con derechos restringidos en ciertos países, lo que facilitará bastante la divulgación de material que no puede divulgarse en ciertos países por motivos de copyright. También les da la oportunidad a los creadores de crear contenido específico de ubicación, aumentado el porcentaje de visualizaciones/respuestas.

Instagram is testing geofencing posts and stories.

It allows creators to limit the specific countries where their content will be visible. pic.twitter.com/rRE24BPnkj

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 20, 2018