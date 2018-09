Hangouts Chat ahora permite posponer las notificaciones

Hangouts Chats, la app de mensajería empresarial de Google, se actualiza con una nueva dinámica para gestionar las notificaciones.

Se añade una nueva opción, que permite que los usuarios puedan posponer las notificaciones, especificando períodos de tiempo. Por ejemplo, se puede señalar que no se desea recibir notificaciones durante 30 minutos, 1, 2, 4 y hasta 8 horas, a partir de una hora específica.

Así que, durante ese lapso de tiempo no recibiremos notificaciones en ninguno de los dispositivos con Hangouts Chats. Por otra parte, nuestros contactos podrán ver en nuestro estado esta configuración, señalando que hasta determinada hora no recibiremos notificaciones.



Tal como menciona el Centro de Ayuda de Google, nuestro estado mostrará una luna color morado, si estamos online pero en modo No Molestar, y una luna vacía si tenemos configurada esta opción pero estamos offline.

De esa manera, serán consientes que no vamos a recibir las notificaciones, y por lo tanto, no daremos ninguna respuesta durante ese período de tiempo. No habrá malentendidos, y si es un asunto urgente, sabrán que tendrán que contactarnos por otro medio.

Una opción simple y práctica para mejorar nuestro flujo de trabajo, estableciendo prioridades, sin que ningún tipo de distracciones, como las notificaciones, perjudiquen nuestra productividad.