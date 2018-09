Tisane analiza los textos para identificar acoso sexual, ciberacoso y más

Si tenéis algún proyecto web o app móvil que recibe comentarios y textos en general de los usuarios, seguramente enfrentáis una dura batalla con la moderación del contenido.

Desde trolls a gente agresiva, pasando por acosadores, hay millones de personas que se dedican a diario a “ensuciar” los foros y secciones de comentarios con contenido poco apropiado, siendo necesario filtrar, muchas veces a mano, para poder mantener el proyecto que deseamos.

Lo que quieren en Tisane Labs es ayudar con ese tema, y para ello presentan una plataforma que detecta, en 27 idiomas, contenido que puede ser clasificado como acoso sexual, ciberacoso, discurso de odio y mucho más. La API extrae los temas para que sea posible descubrir incluso si el cliente está contento o no con su producto o servicio, además del motivo.

Se trata de una API que podemos probar en su web y que es posible integrar con nuestra plataforma, para que los textos sean leídos de forma automática y clasificados en función del tono que incluyen. Cuentan con un plan gratuito limitado a 50.000 peticiones, y una sección de documentación especialmente dedicada a los programadores que usarán el sistema.

En su página de presentación indican que desean indicar por qué los huéspedes del hotel evitan una cadena hotelera en particular, o qué problemas tienen los votantes con el nuevo proyecto de ley que se discute, o si hay un ataque ad hominem, avances sexuales no deseados o intolerancia en un post… las preguntas no están limitadas al contenido o contenido en inglés, ya que su software de inteligencia artificial tiene gran cantidad de contenido no estructurado en muchos idiomas, algo que se agradece en este sector.