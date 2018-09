Google mejora enormemente su capacidad de reconocer canciones

Google ha integrado Sound Search en Now Playing para mejorar enormemente su capacidad de reconocer canciones en teléfonos Android.

Now Playing, que lo presentaron el año pasado, utiliza el aprendizaje automático en el dispositivo para reconocer decenas de miles de canciones populares. Sound Search, que es anterior a Now Playing, se incorpora a la herramienta ahora, por lo que es posible ya identificar decenas de millones de canciones.

Sound Search opera en servidores y está disponible al presionar el botón Google Assistant en teléfonos Android o en la aplicación de Búsqueda de Google. También podemos agregar un atajo a nuestra pantalla de inicio para identificar rápidamente una canción.

Now Playing funciona mediante el uso de redes neuronales convolucionales para dar a las canciones una huella digital única basada en grabaciones de ocho segundos. Debido a su pequeño tamaño, la base de datos de canciones en el dispositivo de Now Playing puede permanecer siempre encendida, escuchando canciones para identificarlas. En los teléfonos inteligentes Pixel 2, Now Playing simplemente comparte el nombre y el título de una canción que se reproduce cerca de un teléfono en la parte inferior de la pantalla.

Los ingenieros de Google han cuadruplicado ahora el tamaño de las redes neuronales usadas para identificar canciones, y aumentaron el tamaño y la cantidad de incrustaciones usadas en el proceso de identificación de las mismas.

Para las canciones populares han bajado el umbral de coincidencia, y pueden ahora seguir agregando más canciones casi indefinidamente a su base de datos sin ralentizar demasiado su velocidad de reconocimiento.