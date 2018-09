6 apps para planear tus vacaciones

Cuando llega el momento de planear las vacaciones es donde más se hace presente el estrés debido a que todo se acumula por la cuenta regresiva hacia el disfrute por unos días. Así que para que puedas disminuir los niveles de presión, puedes dejar que varias aplicaciones se encarguen de hacer el trabajo por ti en diferentes áreas.

Dentro de todas las aplicaciones que prometen ayudarte a planear unas vacaciones ideales, hoy hemos querido centrarnos en 6 obligatorias. Deja que ellas se encarguen de diversas tareas desde tu smartphone y sin pagar ni un céntimo por ello.

Google Keep, para anotar todas las cosas por llevar y colocar recordatorios



Google Keep se convertirá en tu mejor aliado para que no se te olvide ninguna cosa importante para tu viaje. En esta aplicación creada por los señores de la gran G podrás crear casillas de verificación para que en cada casilla puedes anotar un objeto o tarea pendiente y la vayas desplazando a medida en que vayas completando cada tarea o cosa por hacer.

Aquí también puedes crear recordatorios, agregar color a cada tarjeta, fotos, dibujos e incluso exportar o sincronizar listas en cualquiera de tus dispositivos con solo ingresar los datos de tu cuenta de Google. Bájatela de forma gratuita en tu móvil.

para iOS | para Android

Google Trips



En el punto intermedio tenemos otra herramienta creada por Google que va un poco más allá al servir como plataforma para anotar los planes diarios de viaje, obtener sugerencias de actividades, revisar la información de reservas y hasta utilizarla en modo offline desde tu móvil.

Esta aplicación es relativamente reciente, pero poco a poco sigue mejorando su reputación (la actual es de 4,1) y seguro que podrás sacarle bastante provecho para organizarte más durante cada día de diversión. También se puede bajar en dispositivos iOS y Android de forma gratuita.

para iOS | para Android

Trivago, para elegir el mejor hotel al mejor precio



Trivago se ha hecho con una importante cuota de mercado gracias a que sirve como principal alternativa para comparar cientos de ofertas de hoteles y elegir la mejor de acuerdo a lo que buscamos. A través de su algoritmo puede comparar los precios de más de 1 millón de hoteles en poco más de 200 sitios web con ofertas de habitaciones en hoteles de todo el mundo.

Rellena los campos que desees para que la búsqueda traiga consigo resultados positivos y así no pagues de más encontrando la misma habitación pero por unos euros menos. Descárgala a coste cero en tu móvil iOS o Android.

para iOS | para Android

Despegar.com

Despegar.com te acompañará antes y durante tu vuelo al servir como plataforma para que puedas encontrar y reservar hoteles, vuelos, paquetes, alquiler de autos hasta actividades durante un viaje. Aquí puedes encontrar las mejores ofertas e incluso utilizar la aplicación como convertidor de divisas para que no pierdas de vista cada céntimo de tu dinero.

Ya sea que estés viajando con apuro o simplemente quieras programarte con anticipación, en Despegar.com le echarás un vistazo a cientos de ofertas para reservar hasta llegar al lugar sin problemas mayores.

para iOS | para Android

Google Maps

Google Maps es la mejor alternativa para casos donde no sabes a dónde llegar y también para encontrar qué hacer en miles de ciudades a nivel mundial. Si aún no la has utilizado debes saber que gracias a ella puedes ubicarte en tiempo real, saber la dirección y mejor ruta hacia un destino, ver qué restaurantes u otro tipo de negocios están disponibles, descargar mapas sin conexión, ver los recorridos, compartir ubicaciones, entre otras cosas.

Evita atascos, vista real de interiores de locales y más, mucho más tendrás en esta aplicación que se puede bajar a coste cero en iPhone y Android.

para iOS | para Android

Traductor de Google

Y esta aplicación tampoco podía faltar en el listado debido a que se trata de la mejor herramienta para cuando estamos en una región con otro idioma. Lo bueno de Traductor de Google es que te permite tomar una fotografía a un aviso para que ella te lo traduzca o simplemente escribir lo que quieres deciren 103 idiomas (59 idiomas si no tienes internet).

A día de hoy la valoración es de 4,4 y posee más de 500 millones de descargas en Google Play, así que tienes que aceptar que debes descargarla sí o sí en tu móvil iOS o Android.

para iOS | para Android

Es solo una selección de apps “obligatorias”, aunque navegando por la categoría de viajes de las tiendas de apps, podréis comprobar que hay muchas otras que pueden especializarse en diferentes tipos de viajes.