Cómo escribir un mensaje en WhatsApp sin guardar el contacto

WhatsApp, hasta el momento, no cuenta con la opción de escribir un mensaje sin tener que guardar el contacto, cosa que a veces resulta necesaria para cuando no queremos ingresar el número en el directorio de teléfonos. No obstante, gracias a una herramienta gratuita se puede emitir un mensaje de forma sencilla y desde tu mismo WhatsApp.

La app en cuestión lleva por nombre Mesej Je, y sí, aunque no se le conoce por un seudónimo profesional, sigue ganando buena reputación debido a que facilita las cosas al servir como plataforma para dejarnos escribir un mensaje en WhatsApp sin tener que almacenar el contacto. Así es como funciona.

Cómo funciona Mesej Je

Al descargarla en tu Android (abajo encontrarás el enlace de descarga a coste cero) te darás cuenta que su funcionamiento es sumamente sencillo de principio a fin.

En el feed principal (no tiene tantos que digamos) podrás encontrarte con una única sección que te permite ingresar el código del país del número de teléfono junto a los dígitos que conforman el número del WhatsApp del usuario.

Cuando ya hayas ingresado el número junto al código (no importa si lo haces colocando el + antes del código de área) podrás seleccionar la opción de Abrir WhatsApp o Abrir WA Business.

En el caso de nosotros y como se muestra en las capturas, los pasos los hemos realizado con la versión original de WhatsApp, en donde luego de anotar el número, serás trasladado a un chat en la app para que puedas escribirle a dicho usuario sin tener que haber guardado su número. A partir de aquí podrás utilizar todas las opciones disponibles como si fuese otro chat común y corriente. ¿Qué te parece?

Como ves, la aplicación funciona de forma sencilla y no necesitarás nada más, tan solo el número telefónico de la persona a la que quieres escribirle en WhatsApp. A continuación te dejaremos el enlace de descarga de forma gratuita desde Google Play.

Mesej Je: descargar gratis para Android