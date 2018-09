5 sitios web para aprender idiomas gratis

Aprender inglés u otro idioma era un lujo que no todos podían tener en el pasado. Pero ahora, las cosas han cambiado y gracias a las nuevas tecnologías podemos aprender una gran cantidad de idiomas de forma gratuita y con un montón de facilidades.

A falta de una, en la actualidad podemos encontrar cientos de sitios web que nos enseñan el lenguaje que queramos, pero no todas son gratuitas y solo unas pocas cuentan con una plataforma intuitiva y con resultados positivos. Así que para reducir el listado, aquí podrás ver 5 de las mejores opciones a coste cero. Descubre lo que tiene para ofrecer cada una de ellas.

El desarrollador de esta herramienta ha logrado llevar dicho portal hasta lo más alto, posicionándolo entre uno de los más completos para los usuarios, tanto en ordenadores, como desde dispositivos iOS y Android. Entrando en esta opción que hoy se engaveta millones de recomendaciones 5 estrellas podrás aprender diferentes idiomas con clases dinámicas a más no poder: español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano. Si aún no la has probado, este es el momento para hacerlo.

Es una comunidad de usuarios en la cual puedes interactuar por medio de un chat, cosa que ayuda a que el aprendizaje sea formal y mucho más fructífero para ti. Busuu cumple con los cuatro cimientos principales para aprender el idioma que deseas: leer, escribir, escuchar y hablar. Enfócate en aprender con los conocimientos necesario para afrontar cualquier tarea que se te presente en el futuro.

Te gustará saber que Memrise posee más de 300 mil cursos y más de 258 millones de palabras que podrás aprender. El método que utiliza este sitio se basa en las tarjetas memotécnicas, con las cuales podrás recordar conceptos y frases cortas para que puedas ir aprendiendo más rápido diferentes vocablos. Otro punto a favor es que puedes tener acceso a tus propias tarjetas para ayudar a los demás estudiantes e ir aprendiendo con un proceso particular y creativo.

En el penúltimo lugar tenemos una plataforma que te enseñará hasta 13 idiomas con lecciones que pueden durar hasta 15 minutos para adaptarse a tu disponibilidad diaria. Babbel destaca por motivar la comunicación y diálogos fluidos para que cada usuario pueda sentirse en confianza al expresar sus ideas en el idioma que está aprendiendo. ¿Dejarás la pena para probar que has aprendido algo?

Tiene la colección más completa de recursos para aprender 48 diferentes idiomas. Cuenta con audiolibros, películas, libros electrónicos, cursos online y recopilación de vídeos de las universidades más prestigiosas de todo el mundo. Open culture contiene 250 cursos gratuitos y ofrece un contexto más amplio de conocimientos estudiados para aumentar nuestra habilidad de conversar en inglés, francés u otro idioma de forma más práctica.

