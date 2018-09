A qué se debe el origen del dinosaurio de Chrome

Estamos seguros que en más de una oportunidad has probado el juego del dinosaurio en Chrome cuando no hay conexión a Internet. Esta suele ser una alternativa de distracción mientras no podemos navegar por el buscador y su llegada a Chrome es más vieja que nueva. Pero a pesar de que ya lleva años con nosotros, ¿sabes por qué nación este juego?

Luego de varios años en la espera por fin la gente de Google ha dejado saber el verdadero origen del T-Rex dentro de su buscador. Esto es lo que han dicho desde las oficinas de los señores de la gran G.





El verdadero origen del dinosaurio de Chrome

Pues bien, remontándonos a lo dicho por Sebastien Gabriel, diseñador de Google, el T-Rex de Chrome hace referencia a la “época prehistórica” , por llamarla así, en donde el Wi-Fi era algo poco posible para poder estar 100% conectados desde diferentes dispositivos.

Gracias a esta idea que fue lanzada en el año 2014, se puede sobrellevar de un lado un tanto divertido el no tener conexión a internet. Y esto no lo decimos nosotros, pues la propia compañía ha asegurado que Chrome Dino se juega hasta más de 270 millones de veces al mes, menuda cifra para un simple juego donde solo tendrás que utilizar la flecha hacia arriba y hacia abajo.

Cómo jugar al dinosaurio de Chrome

La forma más utilizada en la que se puede jugar al T-Rex Runner es no teniendo internet y presionar sobre alguna flecha para que empiece el juego en el mismo buscador de Chrome. No obstante, otras personas se han encargado de clonarlo para que podamos probarlo aun con conexión a internet. Para ello, basta con ingresar a este enlace y desde allí podrás comenzar a competir para ver cuánto es tu récord y si supera los puntajes más altos: 99.959 es la marca a romper.