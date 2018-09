Así es Huawei Video, su “Netflix” ya disponible en España

Huawei ha presentado hoy su plataforma huawei Video para España e italia, una plataforma de vídeo que ya hace tiempo que tienen disponible en China.

Ya que únicamente puede disfrutarse desde teléfonos Huawei (Honor incluido, siempre y cuando tenga EMU 5.x o superior.), puede bajarse el apk desde huaweimobileservices.com, pero si no os interesa hacerlo, ya lo hemos probado nosotros para indicar el tipo de contenido que tienen.

Los usuarios de dispositivos Huawei pueden descargar Huawei Video desde la AppGallery de su terminal y viene precargada en los dispositivos con EMUI 8.1.

Una vez instalada la app, tendremos que dar ciertos permisos:

Después de aceptarlos, descubrimos que tenemos tres tipos de contenido:

– gratuito: con trailers y algunos documentales, así como una sección dedicada a la marca huawei.

– alquiler: podremos alquilar títulos, como en Google Play Movies, con series y películas que cuestan unos 3 euros aproximadamente.

– suscripción: a lo netflix, ya que pagando 4,99 euros al mes podremos tener el catálogo completo de contenidos de RTVE.es, PlayZ, Atresmedia, Flooxer y iab.es, y algunos descuentos en los alquileres.

En la actualidad Huawei ya cuenta entre sus proveedores de contenidos para Huawei Video en España con Atresmedia, RTVE, Entertainment One (eOne), Zoomin, Inverleigh, Daluqiao, Thema (parte del grupo francés Canal+), en el modelo de vídeo por suscripción, y con películas de grandes Estudios de Hollywood en el modelo de vídeo transaccional (alquiler).

En la página de inicio vemos el contenido destacado:

Y las categorías pueden encontrarse en la parte superior: series, clips, deportes, documentales y Conoce Huawei.

Veamos algunas capturas de pantalla de cada categoría:

De momento no tienen contenido propio, y el existente es bastante escaso. No puede enviarse a la TV con Chromecast, pero sí se puede usar el recurso de mirror que tienen los móviles para duplicar el contenido en pantalla. Sea como sea, parece obvio que Huawei desea que se consuma el contenido en el propio móvil, no en la tele ni el el ordenador.

Al acceder al contenido vemos:

Como es posible notar, en algunos casos hay descuentos para usuarios VIP (los que pagan la mensualidad), mientras que en otros casos es necesario ser VIP para ver el contenido completo. Eso no ocurre con el contenido gratuito, aunque los VIPs pueden verlo con mayor calidad.

De momento hay poco contenido, y el existente no puede competir con otras opciones como HBO, Netflix, Amazon Prime y demás, pero estaremos atentos a su evolución.