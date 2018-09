Facebook Lite agrega herramienta para situaciones de crisis

El equipo de Facebook anunció que está sumando Community Help a Facebook Lite.

Community Help forma parte de las herramientas que Facebook pone a disposición de los usuarios en situaciones de crisis, por ejemplo, terremotos, inundaciones, etc. Mediante esta herramienta las personas afectadas podrán pedir diferentes tipos de ayuda (alimentos, primeros auxilio, alojamiento, transporte, etc) utilizando directamente Facebook.

Por otro lado, los usuarios que deseen ayudar, encontrarán una dinámica práctica y rápida para brindar los recursos que se necesitan en el momento, sin depender de terceros, ni procesos tediosos.

Los usuarios solían organizar este tipo de dinámica, creando diferentes grupos para atender las necesidades de las personas afectadas, pero Community Help simplifica el proceso, y mantiene organizada toda la información que se añade mediante categorías y otras opciones.



Así que, tanto aquellos que necesitan ayuda como los voluntarios saben dónde acudir, sin tener que estar buscando grupos específicos, ni creando publicaciones personales. Y ahora, esta solución también estará disponible para aquellos usuarios que optan por Facebook Lite, ya que viven en zonas con baja conectividad o recursos limitados de internet.

De esa manera, todos podrán contar con un recurso que les permite solicitar ayuda, sin que la conectividad o el dispositivo que utilicen, se transformen en un problema.